المطاحن تطالب التموين بزيادة سعر فوارغ الدقيق والنخالة بعد ارتفاع التكاليف

MENAFN - Al-Borsa News) طالبت شعبة مطاحن الدقيق استخراج 87.5% وزارة التموين والتجارة الداخلية بزيادة سعر فوارغ النخالة الخشنة وخليط الزوائد، نظرا لثبات سعرها منذ نحو 10 أعوام على الرغم من زيادة الأسعار.

قال حسين بودى رئيس الشعبة لـ” البورصة”، إن مطاحن قطاعى الأعمال العام والخاص تقدمت بمذكرة لهيئة السلع التموينة لإعادة النظر فى المحاسبة الشهرية الخاصة بثمن فوارغ“النخالة الخشنة وخليط الزوائد”، والتى يتم المحاسبة عليها فى الوقت الحالى بسعر 145 جنيها للطن، بينما يتخطى سعرها فى السوق نحو 300 جنيه.

موضوعاتوزير التموين يجتمع مع التجار والشركات لتنظيم“أهلًا رمضان” إيقاف الدعم التموينى لـ86 ألف مخالف بسبب البناء على الأراضى الزراعية كيف يمكن السيطرة على انفلات أسعار اللحوم؟

أضاف بودى، أن الشعبة طالبت برفع سعر الفوارغ إلى 300 جينه وفقا للسوق الحر وبما لا يحمل المطاحن أى تكاليف إضافية بداية من الشهر الحالى، مشيرا إلى أن الشعبة اقترحت تدبير فارق السعر من إيرادات النخالة حتى لا تحمل الدولة أعباء إضافية.

وقال إن ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات إنتاج الفوارغ من البلاستيك أدت إلى زيادة سعر“الشيكارة” بنحو 15 جنيها.

أوضح بودى، أن الشعبة طالبت أيضًا بتعديل تكلفة الطحن التى تقدر بنحو 488 جنيها للطن ولم تتم زياداتها منذ عام 2017 على الرغم من ارتفاع التكاليف والرواتب، مشيرًا إلى أن شعبة المخابز تقدمت بطلب بتعديل تكلفة إنتاج الخبز جارى دراستها من قبل الوزارة حاليا.

ذكر أن الشعبة اقترحت زيادة تكلفة الطحن بنسبة 15% وأن الوزارة وعدت بتطبيق الزيادة الجديدة بداية من العام المالى المقبل.

أوضح أن هناك نحو 75 مطحن قطاع خاص و81 مطحن قطاع عام لإنتاج الدقيق استخراج 87.5% و140 مطحنا لإنتاج الدقيق الحر استخراج 72% .

أشار إلى استعداد صوامع القطاع الخاص للمشاركة فى موسم توريد القمح المقبل فى شهر أبريل وتخزين القمح المورد من المزارعين بدلا من الشون الترابية للحفاظ على القمح وتقليل نسبة الفاقد.

أضاف أن مطاحن القطاع العام ملتزمة ببيع النخالة بالسعر الرسمى المعلن من قبل الوزارة البالغ 9.5 ألف جنيه للطن، مشيرًا إلى وجود طلب فى الوقت الحالى، نظرًا لارتفاع أسعار الأعلاف والخامات.