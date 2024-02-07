ارتفاع الأسهم الأمريكية مع تركيز المستثمرين على نتائج أعمال الشركات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الأربعاء، مع استمرار تقييم المستثمرين نتائج أعمال الشركات، وبعد استيعاب الأسواق لاحتمالات خفض الفائدة أقل من المتوقع سابقًا هذا العام.
وفي بداية الجلسة، ارتفع مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.35% إلى 38659 نقطة، في تمام الساعة 05:38 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
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فيما صعد مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.40% إلى 4974 نقطة، وزادت قيمة مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.40% إلى 15670 نقطة.
وانخفض سهم“سناب” بأكثر من 30% بعدما أعلنت الشركة نتائج أعمال مخيبة للتوقعات في الربع الرابع، فيما ارتفع سهم“فورد موتور” بنسبة 4.95% على خلفية تحقيق الشركة نتائج قوية وتحديد أهداف طموحة للعام الجاري بأكمله.
كان موسم الأرباح القوي، إلى جانب التوقعات بتخفيض سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مصدر الدافع الرئيسي وراء مكاسب الأسهم في الأسابيع الأخيرة.
وكان معظم الارتفاع في الأرباح مدفوعًا بشركات التكنولوجيا الكبيرة والأسماء التي تركز على الذكاء الاصطناعي، ما حافظ على الزخم رغم تراجع التوقعات بشأن خفض الفائدة.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، اتساع العجز التجاري الأمريكي بنسبة 0.5% إلى 62.2 مليار دولار في الشهر الأخير من 2023، مقارنة بـ61.9 مليار دولار في نوفمبر.
المصدر:
MENAFN07022024000202011048ID1107823879
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