ارتفاع الأسهم الأمريكية مع تركيز المستثمرين على نتائج أعمال الشركات

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الأربعاء، مع استمرار تقييم المستثمرين نتائج أعمال الشركات، وبعد استيعاب الأسواق لاحتمالات خفض الفائدة أقل من المتوقع سابقًا هذا العام.

وفي بداية الجلسة، ارتفع مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.35% إلى 38659 نقطة، في تمام الساعة 05:38 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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فيما صعد مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.40% إلى 4974 نقطة، وزادت قيمة مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.40% إلى 15670 نقطة.

وانخفض سهم“سناب” بأكثر من 30% بعدما أعلنت الشركة نتائج أعمال مخيبة للتوقعات في الربع الرابع، فيما ارتفع سهم“فورد موتور” بنسبة 4.95% على خلفية تحقيق الشركة نتائج قوية وتحديد أهداف طموحة للعام الجاري بأكمله.

كان موسم الأرباح القوي، إلى جانب التوقعات بتخفيض سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مصدر الدافع الرئيسي وراء مكاسب الأسهم في الأسابيع الأخيرة.

وكان معظم الارتفاع في الأرباح مدفوعًا بشركات التكنولوجيا الكبيرة والأسماء التي تركز على الذكاء الاصطناعي، ما حافظ على الزخم رغم تراجع التوقعات بشأن خفض الفائدة.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، اتساع العجز التجاري الأمريكي بنسبة 0.5% إلى 62.2 مليار دولار في الشهر الأخير من 2023، مقارنة بـ61.9 مليار دولار في نوفمبر.

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