دى دى للنقل الذكى: 9 ملايين مستخدم للتطبيق بالسوق المصرى

MENAFN - Al-Borsa News) قالت منصة“دى دى مصر للنقل الذكى”، إن لديها فى الوقت الحالى أكثر من 9 ملايين مستخدم للتطبيق بالسوق المحلى.

وأضافت الشركة، خلال مؤتمر صحفى عقدته اليوم، أنها تستهدف تحسين تجربة التنقل من خلال خدماتها المتنوعة مثل: دى دى فليكس، ودى دى طيران، وذلك من خلال استثمارات بملايين الدولارات فى إجراءات السلامة، تضمن أن أكثر من 99.9% من الرحلات تتم دون حوادث.

موضوعاتمحمد العبار: عدد زوار“نون” يتجاوز مليار زائر سنويًا “المصرية للاتصالات” تشارك في مشروع كابل بحري يربط الشرق الأوسط وآسيا 75.8 مليون مشترك في إنترنت المحمول بمصر خلال نوفمبر

وأعلنت الشركة عن نتائج استطلاع شامل أجرى حديثا للسائقين بالتعاون مع“إبسوس لأبحاث السوق”.

وسلطت نتائج بحث“إبسوس” الضوء على أن 59% من سائقى دى دى يعتبرون دخلهم من المنصة مكملاً لأرباحهم الإجمالية، وهو ما يؤكد أهمية الأرباح والمرونة والسلامة بالنسبة للسائقين.

وبحسب استطلاع“إبسوس” شهد 54% من السائقين زيادة فى دخلهم مقارنة بالسابق، وذكر 82% منهم أن ارتفاع الدخل هو السبب الرئيسى لاختيارهم المنصة.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع 70% من السائقين بالمرونة اللازمة لتنويع ساعات عملهم من خلال المنصة، كما يشعر 84% من السائقين بالأمان أثناء القيادة فى مناطقهم المحددة.

وقال محمد حلمى، مدير الشؤون الخارجية فى شركة دى دى مصر:“فى عام 2024 فإن الأولوية لتقديم أفضل خدمة ممكنة لمستخدمينا بأسعار معقولة ومناسبة”.

وتخطط منصة“دى دى” للتوسع فى 5 مدن هى دمياط، ومرسى مطروح، والساحل الشمالى، والمنصورة، وطنطا، بالإضافة إلى القاهرة والإسكندرية.