دى دى للنقل الذكى: 9 ملايين مستخدم للتطبيق بالسوق المصرى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت منصة“دى دى مصر للنقل الذكى”، إن لديها فى الوقت الحالى أكثر من 9 ملايين مستخدم للتطبيق بالسوق المحلى.
وأضافت الشركة، خلال مؤتمر صحفى عقدته اليوم، أنها تستهدف تحسين تجربة التنقل من خلال خدماتها المتنوعة مثل: دى دى فليكس، ودى دى طيران، وذلك من خلال استثمارات بملايين الدولارات فى إجراءات السلامة، تضمن أن أكثر من 99.9% من الرحلات تتم دون حوادث.
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وأعلنت الشركة عن نتائج استطلاع شامل أجرى حديثا للسائقين بالتعاون مع“إبسوس لأبحاث السوق”.
وسلطت نتائج بحث“إبسوس” الضوء على أن 59% من سائقى دى دى يعتبرون دخلهم من المنصة مكملاً لأرباحهم الإجمالية، وهو ما يؤكد أهمية الأرباح والمرونة والسلامة بالنسبة للسائقين.
وبحسب استطلاع“إبسوس” شهد 54% من السائقين زيادة فى دخلهم مقارنة بالسابق، وذكر 82% منهم أن ارتفاع الدخل هو السبب الرئيسى لاختيارهم المنصة.
بالإضافة إلى ذلك، يتمتع 70% من السائقين بالمرونة اللازمة لتنويع ساعات عملهم من خلال المنصة، كما يشعر 84% من السائقين بالأمان أثناء القيادة فى مناطقهم المحددة.
وقال محمد حلمى، مدير الشؤون الخارجية فى شركة دى دى مصر:“فى عام 2024 فإن الأولوية لتقديم أفضل خدمة ممكنة لمستخدمينا بأسعار معقولة ومناسبة”.
وتخطط منصة“دى دى” للتوسع فى 5 مدن هى دمياط، ومرسى مطروح، والساحل الشمالى، والمنصورة، وطنطا، بالإضافة إلى القاهرة والإسكندرية.
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