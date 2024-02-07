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دى دى للنقل الذكى: 9 ملايين مستخدم للتطبيق بالسوق المصرى

2/7/2024 2:23:49 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت منصة“دى دى مصر للنقل الذكى”، إن لديها فى الوقت الحالى أكثر من 9 ملايين مستخدم للتطبيق بالسوق المحلى.

وأضافت الشركة، خلال مؤتمر صحفى عقدته اليوم، أنها تستهدف تحسين تجربة التنقل من خلال خدماتها المتنوعة مثل: دى دى فليكس، ودى دى طيران، وذلك من خلال استثمارات بملايين الدولارات فى إجراءات السلامة، تضمن أن أكثر من 99.9% من الرحلات تتم دون حوادث.

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وأعلنت الشركة عن نتائج استطلاع شامل أجرى حديثا للسائقين بالتعاون مع“إبسوس لأبحاث السوق”.

وسلطت نتائج بحث“إبسوس” الضوء على أن 59% من سائقى دى دى يعتبرون دخلهم من المنصة مكملاً لأرباحهم الإجمالية، وهو ما يؤكد أهمية الأرباح والمرونة والسلامة بالنسبة للسائقين.

وبحسب استطلاع“إبسوس” شهد 54% من السائقين زيادة فى دخلهم مقارنة بالسابق، وذكر 82% منهم أن ارتفاع الدخل هو السبب الرئيسى لاختيارهم المنصة.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع 70% من السائقين بالمرونة اللازمة لتنويع ساعات عملهم من خلال المنصة، كما يشعر 84% من السائقين بالأمان أثناء القيادة فى مناطقهم المحددة.

وقال محمد حلمى، مدير الشؤون الخارجية فى شركة دى دى مصر:“فى عام 2024 فإن الأولوية لتقديم أفضل خدمة ممكنة لمستخدمينا بأسعار معقولة ومناسبة”.

وتخطط منصة“دى دى” للتوسع فى 5 مدن هى دمياط، ومرسى مطروح، والساحل الشمالى، والمنصورة، وطنطا، بالإضافة إلى القاهرة والإسكندرية.

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