تراجع العجز التجاري الأمريكي إلى أدنى مستوياته في 3 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع العجز التجاري في الولايات المتحدة بصورة طفيفة في ديسمبر، لكن العجز السنوي لعام 2023 تراجع لأدنى مستوياته في ثلاث سنوات مع تراجع الواردات وارتفاع الصادرات.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة الأربعاء ارتفاع العجز التجاري بنسبة 0.5% إلى 62.2 مليار دولار في ديسمبر، مقارنة مع بيانات نوفمبر المعدلة البالغة 61.9 مليار دولار بدلاً من 63.2 مليار دولار.
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بينما انكمش العجز التجاري عن العام الماضي بأكمله بنسبة 18.7% إلى 773.4 مليار دولار، ليمثل 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 3.7% في 2022.
المصدر:
MENAFN07022024000202011048ID1107823877
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