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تراجع العجز التجاري الأمريكي إلى أدنى مستوياته في 3 سنوات

2/7/2024 2:23:49 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع العجز التجاري في الولايات المتحدة بصورة طفيفة في ديسمبر، لكن العجز السنوي لعام 2023 تراجع لأدنى مستوياته في ثلاث سنوات مع تراجع الواردات وارتفاع الصادرات.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة الأربعاء ارتفاع العجز التجاري بنسبة 0.5% إلى 62.2 مليار دولار في ديسمبر، مقارنة مع بيانات نوفمبر المعدلة البالغة 61.9 مليار دولار بدلاً من 63.2 مليار دولار.

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بينما انكمش العجز التجاري عن العام الماضي بأكمله بنسبة 18.7% إلى 773.4 مليار دولار، ليمثل 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 3.7% في 2022.

المصدر:

MENAFN07022024000202011048ID1107823877

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