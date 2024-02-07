أوابك: تجارة الغاز الطبيعي المسال تشكل نحو 43 % من إجمالي التجارة العالمية

MENAFN - Al-Borsa News) اعلن الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك ) جمال اللوغاني عن أن تجارة الغاز الطبيعي المسال تشكل نحو 43% من إجمالي التجارة العالمية متوقعا ارتفاعها لتتجاوز حصة تجارة الغاز عبر خطوط الأنابيب خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال اللوغاني حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية إن الارتفاع المتوقع يأتي نتيجة استمرار الطلب على الغاز الطبيعي المسال في النمو خلال عام 2023 ليسجل 405 ملايين طن وهو مستوى“غير مسبوق” في تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميا.

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ولفت إلى أن استمرار نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال من شأنه أن يحفز الاستثمار في مشاريع الإسالة الجديدة ويعطي نظرة إيجابية لتشجيع الدول على استمرار تطوير مواردها من الغاز.

وأوضح أنه من المتوقع أن يشهد عام 2024 دخول خمسة مشاريع إسالة جديدة حيز التشغيل في كل من (الولايات المتحدة وروسيا والمكسيك والكونغو وموريتانيا) التي ستساهم في إضافة نحو 21 مليون طن في السنة إلى طاقة الإسالة العالمية.

وأكد اللوغاني أن المنطقة العربية حاضرة وبقوة في المشهد العالمي للغاز في ضوء حاجة السوق الأوروبي الملحة لزيادة إمدادات الغاز من المنطقة بفضل الشراكة الاقتصادية المهمة بين الجانبين والتي تمتد جذورها إلى عدة عقود وإمكانات المنطقة الكبيرة من الغاز.

وتوقع مساهمة الدول العربية بشكل أكبر في التجارة الدولية للغاز الطبيعي المسال مستقبلا وذلك بعد الانتهاء من حزمة مشاريع الإسالة الجاري تنفيذها في كل من (قطر والإمارات وعمان وموريتانيا) إذ ستساهم في رفع القدرة التصديرية في الدول العربية قرابة 50 بالمئة لتصل إلى 203 ملايين طن في السنة بحلول عام 2027.

وبين أن (الأمانة العامة) تتابع بشكل مستمر التطورات والمستجدات في السوق العالمية للغاز الطبيعي عبر إعداد دراسات وتقارير دورية مؤكدا أنها تولي اهتماما خاصا بموضوع الهيدروجين إذ خصصت تقريرا دوريا لأبرز التطورات التي يشهدها الهيدروجين في مجال السياسات والاستراتيجيات الوطنية والمشاريع المزمع تنفيذها.

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