وود ماكنزي: الصين تقود العالم في تطوير تكنولوجيا توربينات الرياح

MENAFN - Al-Borsa News) أوضحت“وود ماكنزي” في تقرير الأربعاء، أن سلسلة توريد طاقة الرياح العالمية شهدت ربحية سلبية لسنوات، بسبب اضطرابات سلسلة التوريد، والتوترات الجيوسياسية، والضغوط التضخمية، والتأخير في تنفيذ المشروعات.

وأضافت أن الشركات الغربية أبطأت وتيرة طرح المنتجات الجديدة، ولجأت لتبسيط محافظها الاستثمارية وتوسيع دورة الحياة التجارية للمنتجات، بينما أغرقت الصين الأسواق بعدد غير مسبوق من التوربينات الجديدة، لتحقق الريادة العالمية في متوسط حجم التوربينات.

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وقال” إندري ليكو”، محلل سلاسل التوريد وتكنولوجيا طاقة الرياح العالمية:” لا يتم الشعور بالضغوط المالية بالتساوي في جميع الأسواق العالمية، حيث أجبرت الشركات الغربية المصنعة لتوربينات الرياح على التباطؤ، في حين اكتسبت نظيرتها الصينية قوة”.

ومنذ عام 2020، تم إطلاق أكثر من 400 نموذج مختلف للتوربينات الصينية، وكشفت تسع شركات لطاقة الرياح الصينية عن خطط لإنشاء منصات توربينات الرياح البرية بقدرة تتجاوز 10 ميجاواط، وهو نطاق لم يُسمع به من قبل في الأسواق الأخرى.

ووفقًا لشركة استشارات الطاقة، يعود نمو أعمال التوربينات إلى المنافسة الشرسة في الصين، حيث من المتوقع أن ينمو السوق بنسبة 6.2% سنويًا في السنوات العشر القادمة.

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