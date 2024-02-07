وود ماكنزي: الصين تقود العالم في تطوير تكنولوجيا توربينات الرياح

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أوضحت“وود ماكنزي” في تقرير الأربعاء، أن سلسلة توريد طاقة الرياح العالمية شهدت ربحية سلبية لسنوات، بسبب اضطرابات سلسلة التوريد، والتوترات الجيوسياسية، والضغوط التضخمية، والتأخير في تنفيذ المشروعات.
وأضافت أن الشركات الغربية أبطأت وتيرة طرح المنتجات الجديدة، ولجأت لتبسيط محافظها الاستثمارية وتوسيع دورة الحياة التجارية للمنتجات، بينما أغرقت الصين الأسواق بعدد غير مسبوق من التوربينات الجديدة، لتحقق الريادة العالمية في متوسط حجم التوربينات.
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وقال” إندري ليكو”، محلل سلاسل التوريد وتكنولوجيا طاقة الرياح العالمية:” لا يتم الشعور بالضغوط المالية بالتساوي في جميع الأسواق العالمية، حيث أجبرت الشركات الغربية المصنعة لتوربينات الرياح على التباطؤ، في حين اكتسبت نظيرتها الصينية قوة”.
ومنذ عام 2020، تم إطلاق أكثر من 400 نموذج مختلف للتوربينات الصينية، وكشفت تسع شركات لطاقة الرياح الصينية عن خطط لإنشاء منصات توربينات الرياح البرية بقدرة تتجاوز 10 ميجاواط، وهو نطاق لم يُسمع به من قبل في الأسواق الأخرى.
ووفقًا لشركة استشارات الطاقة، يعود نمو أعمال التوربينات إلى المنافسة الشرسة في الصين، حيث من المتوقع أن ينمو السوق بنسبة 6.2% سنويًا في السنوات العشر القادمة.
المصدر:
MENAFN07022024000202011048ID1107823874
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