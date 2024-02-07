الصين وسويسرا تأملان في تعزيز العلاقات الثنائية وتحديث اتفاقية التجارة الحرة

MENAFN - Al-Borsa News) قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم، إن العلاقات بين الصين وسويسرا صمدت أمام اختبار الزمن، مضيفا أنها علاقات مثالية تأتي في طليعة العلاقات الثنائية بين الصين والدول الغربية.

وأوضح الوزير الصيني – خلال مشاركته في رئاسة الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي لوزيري خارجية الصين وسويسرا، مع المستشار الفيدرالي ووزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس – أن الصين على استعداد للعمل مع سويسرا لفتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية الابتكارية الصينية-السويسرية بتوجيه من زعيمي البلدين. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية.

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بدوره، قال وزير الخارجية السويسري إن البلدين يتفهمان بعضهما البعض ويتواصلان بشكل صريح، وإن التعاون الثنائي لم يتأثر بالاختلافات بين الجانبين، مضيفا أن بلاده ترغب في العمل مع الصين للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى جديد.

واتفق الجانبان على مواصلة احترام المصالح الأساسية والشواغل الكبرى لكل منهما، واحترام النظام ومسار التنمية اللذين اختارهما كل منهما، والاستفادة الجيدة من آليات الحوار والتعاون المتعددة بين الحكومتين. وتعهد الجانبان بتعميق التعاون في مجالات مثل الشؤون المالية والعلوم والابتكار والتعليم وحقوق الملكية الفكرية وتغير المناخ والتنمية الخضراء والرياضات الشتوية.

وأعرب الجانبان عن رضاهما عن دراسة الجدوى المشتركة بشأن تحديث اتفاقية التجارة الحرة الثنائية، وأبديا استعدادهما لبدء مفاوضات التحديث رسميا في أقرب وقت ممكن.

وعرض وانج الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الصين لتعزيز الانفتاح عالي المستوى، داعيا سويسرا إلى توفير بيئة أعمال تجارية منفتحة ونزيهة وغير تمييزية للشركات الصينية.

وقال كاسيس إنه يقدّر انفتاح الصين، وإن بلاده تدعم التجارة الحرة وتعارض الحمائية. وأشاد كاسيس بسياسة الصين الخاصة بالإعفاء من تأشيرات الدخول للمواطنين السويسريين، قائلا إن سويسرا ترحب ترحيبا حارا بالسياح الصينيين وستوفر المزيد من تسهيلات الحصول على التأشيرات للمواطنين الصينيين والشركات الصينية المستثمرة في بلاده.

واتفق الجانبان على القيام باستعدادات جيدة للاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية وعام الثقافة والسياحة بين الصين وسويسرا في عام 2025.

وأكد الجانبان دعمهما للدور المحوري الذي تضطلع به الأمم المتحدة في الشؤون الدولية، والتزامهما بتعزيز التواصل والتنسيق بين الأطراف المتعددة.

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