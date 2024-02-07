نيسان مصر تطرح X-TRAIL الجديدة بسعر 2.5 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة نيسان مصر النقاب عن الموديل الجديد من سيارتها X-TRAIL بتكنولوجيا e-power التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الاستخدام SUV.
وحددت الشركة سعر الفئة الأولى من السيارة ACENTA Plus بخيار الدفع الأمامي و5 مقاعد بنحو 2.2 مليون جنيه، والفئة الأعلى TEKNA بخيار الدفع الرباعي و7 مقاعد 2.5 مليون جنيه.
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وقال محمد عبدالصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، إن السيارة الجديدة مزودة بتكنولوجيا القيادة الكهربائية والتنقل المتمثلة في تكنولوجيا e-POWER وكذلك تكنولوجيا e-4ORCE .
توقع أن تحدث السيارة نقلة نوعية في قطاع السيارات المحلي، خاصة مع اتجاه مصر ودول المنطقة لتبني حلول تنقل صديقة للبيئة تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتمثل حلولًا مستدامة لمنظومة التنقل في مصر.
أشار إلى أن تكنولوجيا e-POWER تختلف التكنولوجيا المستخدمة في السيارات الهجينة، حيث تتحرك العجلات بواسطة محرك كهربائي بنسبة 100%، ويعمل محرك البنزين على شحن البطارية التي تولد الطاقة لتحريك العجلات، في الوقت نفسه تقلل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام البنزين مقارنة مع النظام الهجين الخفيف أو التقليدي.
أكد أن نظام e-POWER في X-Trail يتكون من بطارية مع محرك بنزين بسعة 1.5 لتر ومعدل ضغط متغير ومُولِّد للطاقة وعاكس كهربائي ومحرك كهربائي أمامي، ويمثل استخدام محرك البنزين فقط لتوليد الكهرباء، بينما تتحرك العجلات بالكامل بواسطة المحرك الكهربائي.
أوضح أنه تم اختبار السيارة على مدار عام ونصف داخل السوق المصرية، وذلك لاختبار كافة عوامل الأمان قبل طرحها رسمياً داخل السوق، مضيفًأ أن الشركة توفر الضمان نحو 5 سنوات او 100 الف كيلو أيهما اقرب.
ومن جانبه، قال طارق مصطفى مدير التسويق بالشركة، إن X-Trail تولد قوة تصل إلى 201 حصان، مع عزم دوران بقوة 330 نيوتن متر، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 8 ثوانٍ، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود حوالي 5.8 لتر لكل 100 كم، مع متوسط انبعاثات تبلغ 133 جرام/كم.
أشار ((مصطفى)) إلى أن السيارة بتكنولوجيا e-4ORCE تولد قدره 211 حصان عن طريق محرك كهربائي أمامي وآخر كهربائي خلفي، وعزم دوران 330+195 نيوتن متر. تتسارع السيارة من السكون حتى 100 كم/ ساعة خلال 7.2 ثانية، وصولًا إلى سرعتها القصوى التي تبلغ 180 كم/ساعة.
وتأسست ((نيسان)) مصر منذ عام 2004، وتضم الشركة أكثر من 1100 موظف وفنى، وتمتلك شبكة من 16 وكيلاً معتمداً و44 منفذا بيعا، بما فى ذلك 35 صالة عرض و25 مركز خدمة فى مختلف المحافظات.
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