نيسان مصر تطرح X-TRAIL الجديدة بسعر 2.5 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة نيسان مصر النقاب عن الموديل الجديد من سيارتها X-TRAIL بتكنولوجيا e-power التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الاستخدام SUV.

وحددت الشركة سعر الفئة الأولى من السيارة ACENTA Plus بخيار الدفع الأمامي و5 مقاعد بنحو 2.2 مليون جنيه، والفئة الأعلى TEKNA بخيار الدفع الرباعي و7 مقاعد 2.5 مليون جنيه.

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وقال محمد عبدالصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، إن السيارة الجديدة مزودة بتكنولوجيا القيادة الكهربائية والتنقل المتمثلة في تكنولوجيا e-POWER وكذلك تكنولوجيا e-4ORCE .

توقع أن تحدث السيارة نقلة نوعية في قطاع السيارات المحلي، خاصة مع اتجاه مصر ودول المنطقة لتبني حلول تنقل صديقة للبيئة تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتمثل حلولًا مستدامة لمنظومة التنقل في مصر.

أشار إلى أن تكنولوجيا e-POWER تختلف التكنولوجيا المستخدمة في السيارات الهجينة، حيث تتحرك العجلات بواسطة محرك كهربائي بنسبة 100%، ويعمل محرك البنزين على شحن البطارية التي تولد الطاقة لتحريك العجلات، في الوقت نفسه تقلل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام البنزين مقارنة مع النظام الهجين الخفيف أو التقليدي.

أكد أن نظام e-POWER في X-Trail يتكون من بطارية مع محرك بنزين بسعة 1.5 لتر ومعدل ضغط متغير ومُولِّد للطاقة وعاكس كهربائي ومحرك كهربائي أمامي، ويمثل استخدام محرك البنزين فقط لتوليد الكهرباء، بينما تتحرك العجلات بالكامل بواسطة المحرك الكهربائي.

أوضح أنه تم اختبار السيارة على مدار عام ونصف داخل السوق المصرية، وذلك لاختبار كافة عوامل الأمان قبل طرحها رسمياً داخل السوق، مضيفًأ أن الشركة توفر الضمان نحو 5 سنوات او 100 الف كيلو أيهما اقرب.

ومن جانبه، قال طارق مصطفى مدير التسويق بالشركة، إن X-Trail تولد قوة تصل إلى 201 حصان، مع عزم دوران بقوة 330 نيوتن متر، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 8 ثوانٍ، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود حوالي 5.8 لتر لكل 100 كم، مع متوسط انبعاثات تبلغ 133 جرام/كم.

أشار ((مصطفى)) إلى أن السيارة بتكنولوجيا e-4ORCE تولد قدره 211 حصان عن طريق محرك كهربائي أمامي وآخر كهربائي خلفي، وعزم دوران 330+195 نيوتن متر. تتسارع السيارة من السكون حتى 100 كم/ ساعة خلال 7.2 ثانية، وصولًا إلى سرعتها القصوى التي تبلغ 180 كم/ساعة.

وتأسست ((نيسان)) مصر منذ عام 2004، وتضم الشركة أكثر من 1100 موظف وفنى، وتمتلك شبكة من 16 وكيلاً معتمداً و44 منفذا بيعا، بما فى ذلك 35 صالة عرض و25 مركز خدمة فى مختلف المحافظات.