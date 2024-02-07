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السقطى: الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص قد يرتفع إلى 4 آلاف جنيه

2/7/2024 2:23:47 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال المهندس علاء السقطى، عضو المجلس القومى للأجور، ممثلا عن القطاع الخاص، ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن المجلس سيناقش خلال الفترة المقبلة قيمة الزيادة فى الحد الأدنى للقطاع الخاص تماشيًا مع توجهات الدولة.

توقع السقطى، أن يرتفع الحد الأدنى للقطاع الخاص إلى 4 آلاف جنيه مقابل 3.5 ألف حاليًا، وقد ترفع الشركات مرتبات موظفيها حسب قدرتها ونشاطها فى المبيعات.

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وقدر رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نسبة الأجور فى تكاليف التصنيع بحوالى 15%، وبالتالى فإن أى زيادات فى المرتبات ستنعكس على السعر النهائى للسلعة، وفق قوله.

أضاف السقطى لـ“البورصة”، أن المجلس سيمهد لمناقشة القرار من خلال التواصل مع جميع الأطراف، لافتًا إلى أن الزيادات الكبيرة فى مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة سيكون لها مردود إيجابى على تنشيط حركة الشراء فى ظل حالة الركود التى خيمت على شريحة كبيرة من القطاعات الإنتاجية.

وأوضح أن القطاع الخاص لايخضع لمعايير العاملين فى القطاع الحكومى عند زيادة أجور موظفيه، نظرًا لطبيعة عمله، بالإضافة إلى أن الشركات قبل تطبيق أى زيادات تعيد النظر فى مصروفاتها للتأكد من القدرة على تطبيق أى زيادات فى الرواتب أم لا.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، اعتباراً من الأول من مارس 2024، تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور 50%، وتتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين ألف و1200 جنيه.

وتأتى الزيادة بحسب الدرجة الوظيفية“ألف جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة.

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