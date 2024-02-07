القوى الشرائية تدفع البورصة للصعود 2.3% وترقب لجلسة الغد

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصطفى: المؤشر سيختبر 28500 نقطة بالجلسات القادمة
توقع متعاملون بالبورصة المصرية، استمرار الاتجاه الصاعد للمؤشرات حال استمرار دخول القوى الشرائية، مع ترقب حركة السوق بجلسة نهاية الأسبوع، فى ظل ظهور ضغوط بيعية على أسهم المؤشر الرئيسى بنهاية تعاملات الأربعاء.
سجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعاً بنسبة 2.33% ليصل إلى مستوى 27905 نقطة، فيما حقق مؤشر EGX70 EWI ارتفاعاً بنسبة 0.13% لمستوى 6768 نقطة.
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كما نما مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.26% إلى مستوى 9510 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped ارتفاعاً بنسبة 1.85% عند مستوى 34280 نقطة.
رجح باسم أبوغنيمة مدير إدارة التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين، أن تحدد جلسة الغد الخميس استمرارية صعود المؤشر الرئيسى، فى ظل ظهور بعض الضغوط البيعية فى نهاية جلسة الأربعاء، التى قد تدفع المؤشر لمستوى 27200 نقطة.
أضاف يجب تحديد مستوى 27500 نقطة لإيقاف الخسائر، موضحا أنه فى حالة كسر المؤشر لمنطقة الدعم سوف يستمر فى حركة تصحيحية لفترة وحتى دخول قوى شرائية.
وأشار إلى أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مازال يواجه بعض الضغوط البيعية وفى حالة دخول قوى شرائية بجلسة ..غدا (الخميس)، سوف يستمر فى اتجاه صاعد مع اختراق منطقة 7000 نقطة والوصول لمنطقة 7250 نقطة مستهدف قادم.
شهد السوق قيم تداولات 6.3 مليارات جنيه، من خلال تداول 1.1 مليار سهم، بتنفيذ 169.2 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 206 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 67 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا مينا للاستثمار السياحى والعقارى بنسبة 13.3%، وسيدى كرير للبتروكيماويات – سيدبك بنسبة 12.8%.
وتراجعت أسعار 87 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بنحو 13.3%، وسهم جى بى كوربوريشن بنحو 6.3%، فيما لم تتغير أسعار 52 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 1.97 تريليون جنيه.
وتوقع أحمد مصطفى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عكاظ للوساطة المالية، أن يرتفع المؤشر الرئيسى إلى مستوى 28500 نقطة وفى حال اختراقها يستهدف المؤشر مستويات 29000 و29200 نقطة.
أشار إلى إن ارتفاع المؤشر لتلك المستويات يليه ضغط بيعى وحركة تصحيحية تدفع المؤشر لكسر منطقة 27400 نقطة.
وأضاف أن مؤشر EGX70EWI أصبح يتحرك فى اتجاه عرضى بين منطق 6000 و7000 نقطة وسيشهد اتجاها عرضيا هابطا خلال الفترة القادمة عند منطقة 6500 نقطة.
أشار إلى أن أفضل القطاعات بالمؤشر قطاع الاسكان والذى يوجد به فرص استثمارية، وقطاع الرعاية الصحية بالإضافة إلى قطاع الاتصالات والإعلام.
ونصح المستثمرين على المدى القصير باستغلال الفرص للشراء، ومتوسطى وطويلى الأجل باستغلال الفرص للبيع.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 191.9 مليون جنيه و10.3 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 90.9% و6.1%، فيما توجه الأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 202.3 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 2.9%.
وسجل الأفراد 72.9% من التعاملات، حيث سجل العرب والأجانب صافى شراء بقيمة 21.9 مليون جنيه و3.5 مليون جنيه، كما سجل المصريون صافى بيع بقيمة 296.5 مليون جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 27.1% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والأجنبية صافى شراء بقيمة 104.5 مليون جنيه و198.8 مليون جنيه، واتجهت المؤسسات العربية إلى البيع بقيمة 32.2 مليون جنيه.
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