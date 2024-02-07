القوى الشرائية تدفع البورصة للصعود 2.3% وترقب لجلسة الغد

توقع متعاملون بالبورصة المصرية، استمرار الاتجاه الصاعد للمؤشرات حال استمرار دخول القوى الشرائية، مع ترقب حركة السوق بجلسة نهاية الأسبوع، فى ظل ظهور ضغوط بيعية على أسهم المؤشر الرئيسى بنهاية تعاملات الأربعاء.

سجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعاً بنسبة 2.33% ليصل إلى مستوى 27905 نقطة، فيما حقق مؤشر EGX70 EWI ارتفاعاً بنسبة 0.13% لمستوى 6768 نقطة.

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كما نما مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.26% إلى مستوى 9510 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped ارتفاعاً بنسبة 1.85% عند مستوى 34280 نقطة.

رجح باسم أبوغنيمة مدير إدارة التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين، أن تحدد جلسة الغد الخميس استمرارية صعود المؤشر الرئيسى، فى ظل ظهور بعض الضغوط البيعية فى نهاية جلسة الأربعاء، التى قد تدفع المؤشر لمستوى 27200 نقطة.

أضاف يجب تحديد مستوى 27500 نقطة لإيقاف الخسائر، موضحا أنه فى حالة كسر المؤشر لمنطقة الدعم سوف يستمر فى حركة تصحيحية لفترة وحتى دخول قوى شرائية.

وأشار إلى أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مازال يواجه بعض الضغوط البيعية وفى حالة دخول قوى شرائية بجلسة ..غدا (الخميس)، سوف يستمر فى اتجاه صاعد مع اختراق منطقة 7000 نقطة والوصول لمنطقة 7250 نقطة مستهدف قادم.

شهد السوق قيم تداولات 6.3 مليارات جنيه، من خلال تداول 1.1 مليار سهم، بتنفيذ 169.2 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 206 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 67 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا مينا للاستثمار السياحى والعقارى بنسبة 13.3%، وسيدى كرير للبتروكيماويات – سيدبك بنسبة 12.8%.

وتراجعت أسعار 87 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بنحو 13.3%، وسهم جى بى كوربوريشن بنحو 6.3%، فيما لم تتغير أسعار 52 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 1.97 تريليون جنيه.

وتوقع أحمد مصطفى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عكاظ للوساطة المالية، أن يرتفع المؤشر الرئيسى إلى مستوى 28500 نقطة وفى حال اختراقها يستهدف المؤشر مستويات 29000 و29200 نقطة.

أشار إلى إن ارتفاع المؤشر لتلك المستويات يليه ضغط بيعى وحركة تصحيحية تدفع المؤشر لكسر منطقة 27400 نقطة.

وأضاف أن مؤشر EGX70EWI أصبح يتحرك فى اتجاه عرضى بين منطق 6000 و7000 نقطة وسيشهد اتجاها عرضيا هابطا خلال الفترة القادمة عند منطقة 6500 نقطة.

أشار إلى أن أفضل القطاعات بالمؤشر قطاع الاسكان والذى يوجد به فرص استثمارية، وقطاع الرعاية الصحية بالإضافة إلى قطاع الاتصالات والإعلام.

ونصح المستثمرين على المدى القصير باستغلال الفرص للشراء، ومتوسطى وطويلى الأجل باستغلال الفرص للبيع.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 191.9 مليون جنيه و10.3 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 90.9% و6.1%، فيما توجه الأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 202.3 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 2.9%.

وسجل الأفراد 72.9% من التعاملات، حيث سجل العرب والأجانب صافى شراء بقيمة 21.9 مليون جنيه و3.5 مليون جنيه، كما سجل المصريون صافى بيع بقيمة 296.5 مليون جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 27.1% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والأجنبية صافى شراء بقيمة 104.5 مليون جنيه و198.8 مليون جنيه، واتجهت المؤسسات العربية إلى البيع بقيمة 32.2 مليون جنيه.