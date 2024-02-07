وزير التموين يجتمع مع التجار والشركات لتنظيم أهلًا رمضان

MENAFN - Al-Borsa News) تستعد وزارة التموين لتنظيم معارض“أهلا رمضان”، بعقد اجتماعات مع شركات الصناعات الغذائية والسلاسل والغرف التجارية.

وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية عقد اجتماعا مع شركات الصناعات الغذائية، للتأكد من وفرة مستلزمات الإنتاج وسير العملية الإنتاجية بما يدعم وفرة المعروض من السلع.

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وأشار إلى أن الوزارة تستهدف بحد أدنى من معرضين إلى 3 معارض بكل محافظة، وكشف أن الوزارة اجتمعت مع السلاسل التجارية التي ستشارك بالمعرض سواء بتواجدها فى أمماكن المعارض أو تخصيص ركن بفروعها بالتخفيضات نفسها التى يتيحها المعرض التي تتراوح بين 10 و30%.

وذكر أنه لم يتم تخفيض عدد المعارض المشاركة العام الحالى، وأن هناك تنسيق مع الغرف التجارية والمحافظات للانتشار بالمراكز والقرى بجانب توزيع السيارات المتنقلة التي يبلغ عددها نحو 267 سيارة للانتشار في الأماكن النائية.

وذكر أن المعرض سيبدأ فى 15 فبراير، ولمدة شهر بالمعرض الرئيسى بالقاهرة بينما باقي المحافظات لها الحق في تقدير الوقت الكافي لها وفقا احتياجاتها والقدرة الشرائية معدلات الإقبال عليها.

وقال شريف يحيى، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن مجلس إدارة الغرفة اجتمع أمس الأول مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتم وضع بعض النقاط الأساسية لتوافر السلع ووصولها للمستهلك بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان.

أضاف لـ”البورصة”، أن الغرفة ستجتمع الأسبوع المقبل، لمناقشة ما تحتاجه المحافظة من معارض وتحديد المساحات والتجار المشاركين، لبدء تلقى الطلبات، والبدء فى تجهيز المعارض لتحديد مع إطلاقها.

قال مجدى جاب الله، رئيس غرفة الفيوم التجارية، إن الغرفة تستعد لإطلاق نحو 7 معارض لـ”أهلا رمضان”، منهم 3 معارض رئيسية بالمحافظة، وأخرى معارض فرعية بالمراكز التابعة لها.

أضاف أن وزارة التموين تلتزم بتوريد السلع من خلال ذراعها“القابضة للصناعات الغذائية”، وتعاقدت الغرفة مع موردين خارجيين لمد المعارض بالسلع طوال الشهر بأسعار مخفضة عن نظيرتها بالأسواق فى متناول القوة الشرائية للمستهلكين.

قال أحمد رعب، رئيس غرفة الدقهلية التجارية، إن الغرفة تستهدف افتتاح 5 معارض بالمحافظة، بجانب تدعيم المراكز بسيارات متنقلة لضمان وصول السلعة بأسعار مخفضة للمستهلكين.

أضاف أن الغرفة تجتمع الأسبوع المقبل، للبدء فى وضع الاستعدادات النهائية للمعارض، تمهيدا لبدء إطلاقها.

لفت إلى أن المعارض ترفع روح التنافسية بين التجار داخلها وخارجها، ما يستفيد المستهلك باستقرار الأسعار خلال شهر رمضان.