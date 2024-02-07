وزير التموين يجتمع مع التجار والشركات لتنظيم أهلًا رمضان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستعد وزارة التموين لتنظيم معارض“أهلا رمضان”، بعقد اجتماعات مع شركات الصناعات الغذائية والسلاسل والغرف التجارية.
وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية عقد اجتماعا مع شركات الصناعات الغذائية، للتأكد من وفرة مستلزمات الإنتاج وسير العملية الإنتاجية بما يدعم وفرة المعروض من السلع.
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وأشار إلى أن الوزارة تستهدف بحد أدنى من معرضين إلى 3 معارض بكل محافظة، وكشف أن الوزارة اجتمعت مع السلاسل التجارية التي ستشارك بالمعرض سواء بتواجدها فى أمماكن المعارض أو تخصيص ركن بفروعها بالتخفيضات نفسها التى يتيحها المعرض التي تتراوح بين 10 و30%.
وذكر أنه لم يتم تخفيض عدد المعارض المشاركة العام الحالى، وأن هناك تنسيق مع الغرف التجارية والمحافظات للانتشار بالمراكز والقرى بجانب توزيع السيارات المتنقلة التي يبلغ عددها نحو 267 سيارة للانتشار في الأماكن النائية.
وذكر أن المعرض سيبدأ فى 15 فبراير، ولمدة شهر بالمعرض الرئيسى بالقاهرة بينما باقي المحافظات لها الحق في تقدير الوقت الكافي لها وفقا احتياجاتها والقدرة الشرائية معدلات الإقبال عليها.
وقال شريف يحيى، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن مجلس إدارة الغرفة اجتمع أمس الأول مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتم وضع بعض النقاط الأساسية لتوافر السلع ووصولها للمستهلك بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان.
أضاف لـ”البورصة”، أن الغرفة ستجتمع الأسبوع المقبل، لمناقشة ما تحتاجه المحافظة من معارض وتحديد المساحات والتجار المشاركين، لبدء تلقى الطلبات، والبدء فى تجهيز المعارض لتحديد مع إطلاقها.
قال مجدى جاب الله، رئيس غرفة الفيوم التجارية، إن الغرفة تستعد لإطلاق نحو 7 معارض لـ”أهلا رمضان”، منهم 3 معارض رئيسية بالمحافظة، وأخرى معارض فرعية بالمراكز التابعة لها.
أضاف أن وزارة التموين تلتزم بتوريد السلع من خلال ذراعها“القابضة للصناعات الغذائية”، وتعاقدت الغرفة مع موردين خارجيين لمد المعارض بالسلع طوال الشهر بأسعار مخفضة عن نظيرتها بالأسواق فى متناول القوة الشرائية للمستهلكين.
قال أحمد رعب، رئيس غرفة الدقهلية التجارية، إن الغرفة تستهدف افتتاح 5 معارض بالمحافظة، بجانب تدعيم المراكز بسيارات متنقلة لضمان وصول السلعة بأسعار مخفضة للمستهلكين.
أضاف أن الغرفة تجتمع الأسبوع المقبل، للبدء فى وضع الاستعدادات النهائية للمعارض، تمهيدا لبدء إطلاقها.
لفت إلى أن المعارض ترفع روح التنافسية بين التجار داخلها وخارجها، ما يستفيد المستهلك باستقرار الأسعار خلال شهر رمضان.
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