الاستثمار الأوروبي يتفق على 600 مليون يورو لدعم البناء الأخضر في إسبانيا

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن بنك الاستثمار الأوروبي اليوم الأربعاء عن الاتفاق مع أحد البنوك الإسبانية لشراء سندات لحشد ما يوازي 600 مليون يورو لتعزيز الاستثمار في المشاريع الخضراء المرتبطة بالبناء الموفر للطاقة في إسبانيا.

وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن هذه الاستثمارات تغطي مشاريع التشييد والتجديد التي تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة وتفي بالمعايير المستدامة.

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وأشار إلى إسهام هذه الأموال في توفير قروض الرهن العقاري الخضراء والقروض الاستهلاكية وقروض يقدمها البنك الاسباني، لافتاً إلى أن التمويل يسهم في التخفيف من آثار تغير المناخ.

وشدد البنك على أهمية هذه التدابير المتصلة بكفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون وتلوث الهواء، وتحسين الراحة وجودة الهواء في المباني، مع خفض فواتير الكهرباء والتدفئة.