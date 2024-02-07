الاستثمار الأوروبي يتفق على 600 مليون يورو لدعم البناء الأخضر في إسبانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن بنك الاستثمار الأوروبي اليوم الأربعاء عن الاتفاق مع أحد البنوك الإسبانية لشراء سندات لحشد ما يوازي 600 مليون يورو لتعزيز الاستثمار في المشاريع الخضراء المرتبطة بالبناء الموفر للطاقة في إسبانيا.
وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن هذه الاستثمارات تغطي مشاريع التشييد والتجديد التي تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة وتفي بالمعايير المستدامة.
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وأشار إلى إسهام هذه الأموال في توفير قروض الرهن العقاري الخضراء والقروض الاستهلاكية وقروض يقدمها البنك الاسباني، لافتاً إلى أن التمويل يسهم في التخفيف من آثار تغير المناخ.
وشدد البنك على أهمية هذه التدابير المتصلة بكفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون وتلوث الهواء، وتحسين الراحة وجودة الهواء في المباني، مع خفض فواتير الكهرباء والتدفئة.
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