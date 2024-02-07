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أوغندا تطلق خارطة الاقتصاد الدائري تماشياً مع خطة 2040

2/7/2024 2:23:45 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد بنك التنمية الافريقي إطلاق أوغندا خارطة طريق الاقتصاد الدائري لدفع النمو المستدام والتصنيع الأخضر بما يتماشى مع خطتها الوطنية لرؤية 2040.

وذكر بنك التنمية الافريقي – في بيان اليوم الأربعاء – أن أوغندا اتخذت هذه الخطوة الكبيرة نحو إنشاء اقتصاد دائري بدعم من البنك، فيما تعمل هذه المبادرة، التي تم تنفيذها بالاشتراك مع التحالف الأفريقي للاقتصاد الدائري، وبدعم من المرفق الإفريقي للاقتصاد الدائري التابع للبنك، على إشراك صناع السياسات الحكوميين والشركات ومنظمات المجتمع المدني في الجهود المبذولة للاستفادة من الإمكانات الكاملة لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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وأكد البنك دعمه تنفيذ استراتيجية تنمية النمو الأخضر في أوغندا لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والنمو، بما في ذلك خلق فرص العمل مع حماية رأس المال الطبيعي للبلاد والتصدي لتغير المناخ.

المصدر:

MENAFN07022024000202011048ID1107823866

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