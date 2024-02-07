أوغندا تطلق خارطة الاقتصاد الدائري تماشياً مع خطة 2040

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد بنك التنمية الافريقي إطلاق أوغندا خارطة طريق الاقتصاد الدائري لدفع النمو المستدام والتصنيع الأخضر بما يتماشى مع خطتها الوطنية لرؤية 2040.
وذكر بنك التنمية الافريقي – في بيان اليوم الأربعاء – أن أوغندا اتخذت هذه الخطوة الكبيرة نحو إنشاء اقتصاد دائري بدعم من البنك، فيما تعمل هذه المبادرة، التي تم تنفيذها بالاشتراك مع التحالف الأفريقي للاقتصاد الدائري، وبدعم من المرفق الإفريقي للاقتصاد الدائري التابع للبنك، على إشراك صناع السياسات الحكوميين والشركات ومنظمات المجتمع المدني في الجهود المبذولة للاستفادة من الإمكانات الكاملة لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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وأكد البنك دعمه تنفيذ استراتيجية تنمية النمو الأخضر في أوغندا لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والنمو، بما في ذلك خلق فرص العمل مع حماية رأس المال الطبيعي للبلاد والتصدي لتغير المناخ.
المصدر:
MENAFN07022024000202011048ID1107823866
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