تسلا تبيع سيارة واحدة فى كوريا الجنوبية خلال يناير

MENAFN - Al-Borsa News) باعت شركة“تسلا” سيارة كهربائية واحدة فقط فى كوريا الجنوبية خلال شهر يناير الماضى، إذ تؤثر مجموعة من الظروف غير المواتية سلباً على الطلب، بما فى ذلك مخاوف تتعلق بالسلامة وصولاً إلى السعر ونقص البنية التحتية للشحن.

كان بيع الشركة لسيارة واحدة من طراز“موديل واى” الرياضية متعددة الاستخدام أسوأ شهر لها منذ يوليو 2022، عندما لم تبع الشركة التى يقع مقرها فى أوستن بولاية تكساس الأمريكية أى مركبات مطلقاً، بحسب بيانات من شركة البحوث“كاريسيو”، ووزارة التجارة الكورية الجنوبية.

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وكشفت بيانات“كاريسيو” أن كافة شركات تصنيع السيارات شهدت هبوطاً لعدد السيارات الكهربائية الجديدة المسجلة فى كوريا الجنوبية بنسبة 80% خلال يناير 2024 بالمقارنة مع ديسمبر الماضى.

تواجه شركات تصنيع السيارات تراجعاً فى الإقبال على السيارات الكهربائية فى كوريا الجنوبية، إذ يدفع صعود أسعار الفائدة والتضخم المستهلكين إلى تقليص الإنفاق، بينما تضعف مخاوف حدوث اشتعال حريق فى البطاريات وندرة أجهزة الشحن السريعة من الطلب أيضاً.

ويشكل انخفاض مبيعات“تسلا” خلال يناير الماضى تحولاً كبيراً للعلامة التجارية إذ كان طرازها“موديل واى” المصنوع فى الصين أحد أكثر الطرز مبيعاً السنة الماضية.

واشترى العديد من المستخدمين الأوائل فعلياً سيارات كهربائية ولا يتطلع مستهلكو السوق الأكبر إلى الشراء حتى الآن، بحسب لى هانج كو، رئيس معهد“جيونبوك لتكنولوجيا تكامل السيارات”.

وأضاف أن شعبية“تسلا” تضررت أيضاً جراء صلاتها بالصين.

وأوضح لى:“غالبية الكوريين الراغبين فى شراء سيارات تسلا اشتروا واحدة، ويوجد بعض الناس لا يفضلون تسلا خلال الآونة الأخيرة بعد اكتشاف أن بعضها صُنع فى الصين مع قلق المستهلكين من ضعف جودة التصنيع”.

وتؤثر أيضاً التقلبات الموسمية القوية للطلب على مبيعات السيارات الكهربائية فى كوريا الجنوبية.

ويبتعد الكثير من الأشخاص عن شراء السيارات خلال شهر يناير انتظاراً لإعلان الحكومة عن تقديم إعانات، بحسب لى.

وفى بيان مرسل لـ”بلومبرج نيوز”، أوضح متحدث باسم“تسلا” فى كوريا الجنوبية أن المستهلكين أجلوا عمليات شراء السيارات الكهربائية حتى التأكد من تقديم الإعانات الحكومية.

تواجه“تسلا” أيضاً ظروفاً غير مواتية، وخلال يوليو 2023، حددت الشركة سعر بيع الطراز“موديل واى” المصنوع فى الصين عند 5699000 وون“43 ألف دولار”، ما جعله أقل من 57 مليون وون وهو الحد الأدنى لتأهيل السيارات للحصول على دعم حكومى كامل.

وشملت خطة 2024 التى أُعلنت مؤخرًا، تخفيض مستوى السعر إلى 55 مليون وون، ما يقلص الدعم المسموح به لشراء طراز“موديل واى” الخاص بـ”تسلا” بمقدار النصف.