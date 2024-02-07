تسلا تبيع سيارة واحدة فى كوريا الجنوبية خلال يناير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
باعت شركة“تسلا” سيارة كهربائية واحدة فقط فى كوريا الجنوبية خلال شهر يناير الماضى، إذ تؤثر مجموعة من الظروف غير المواتية سلباً على الطلب، بما فى ذلك مخاوف تتعلق بالسلامة وصولاً إلى السعر ونقص البنية التحتية للشحن.
كان بيع الشركة لسيارة واحدة من طراز“موديل واى” الرياضية متعددة الاستخدام أسوأ شهر لها منذ يوليو 2022، عندما لم تبع الشركة التى يقع مقرها فى أوستن بولاية تكساس الأمريكية أى مركبات مطلقاً، بحسب بيانات من شركة البحوث“كاريسيو”، ووزارة التجارة الكورية الجنوبية.
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وكشفت بيانات“كاريسيو” أن كافة شركات تصنيع السيارات شهدت هبوطاً لعدد السيارات الكهربائية الجديدة المسجلة فى كوريا الجنوبية بنسبة 80% خلال يناير 2024 بالمقارنة مع ديسمبر الماضى. تراجع الإقبال
تواجه شركات تصنيع السيارات تراجعاً فى الإقبال على السيارات الكهربائية فى كوريا الجنوبية، إذ يدفع صعود أسعار الفائدة والتضخم المستهلكين إلى تقليص الإنفاق، بينما تضعف مخاوف حدوث اشتعال حريق فى البطاريات وندرة أجهزة الشحن السريعة من الطلب أيضاً.
ويشكل انخفاض مبيعات“تسلا” خلال يناير الماضى تحولاً كبيراً للعلامة التجارية إذ كان طرازها“موديل واى” المصنوع فى الصين أحد أكثر الطرز مبيعاً السنة الماضية.
واشترى العديد من المستخدمين الأوائل فعلياً سيارات كهربائية ولا يتطلع مستهلكو السوق الأكبر إلى الشراء حتى الآن، بحسب لى هانج كو، رئيس معهد“جيونبوك لتكنولوجيا تكامل السيارات”.
وأضاف أن شعبية“تسلا” تضررت أيضاً جراء صلاتها بالصين.
وأوضح لى:“غالبية الكوريين الراغبين فى شراء سيارات تسلا اشتروا واحدة، ويوجد بعض الناس لا يفضلون تسلا خلال الآونة الأخيرة بعد اكتشاف أن بعضها صُنع فى الصين مع قلق المستهلكين من ضعف جودة التصنيع”.
وتؤثر أيضاً التقلبات الموسمية القوية للطلب على مبيعات السيارات الكهربائية فى كوريا الجنوبية.
ويبتعد الكثير من الأشخاص عن شراء السيارات خلال شهر يناير انتظاراً لإعلان الحكومة عن تقديم إعانات، بحسب لى.
وفى بيان مرسل لـ”بلومبرج نيوز”، أوضح متحدث باسم“تسلا” فى كوريا الجنوبية أن المستهلكين أجلوا عمليات شراء السيارات الكهربائية حتى التأكد من تقديم الإعانات الحكومية. ظروف صعبة
تواجه“تسلا” أيضاً ظروفاً غير مواتية، وخلال يوليو 2023، حددت الشركة سعر بيع الطراز“موديل واى” المصنوع فى الصين عند 5699000 وون“43 ألف دولار”، ما جعله أقل من 57 مليون وون وهو الحد الأدنى لتأهيل السيارات للحصول على دعم حكومى كامل.
وشملت خطة 2024 التى أُعلنت مؤخرًا، تخفيض مستوى السعر إلى 55 مليون وون، ما يقلص الدعم المسموح به لشراء طراز“موديل واى” الخاص بـ”تسلا” بمقدار النصف.
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