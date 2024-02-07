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موقع إسرائيلي: إسرائيل ستطلب من الوسطاء الضغط لتقديم مقترح جديد

2/7/2024 2:21:01 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / قال موقع "واينت" الإسرائيلي إن "إسرائيل" تعتزم طلب تقديم مقترح جديد لصفقة جديدة، في إطار الاعتراضات الإسرائيلية على الرد الفلسطيني على الصفقة.

وأردفت القناة، "أشار مصدر إسرائيلي إلى رد حماس على الخطوط العريضة لصفقة المحتجزين، قائلًا إن اقتراح حماس يحتوي على العديد من القضايا التي لا توجد فرصة لموافقة إسرائيل عليها".

وأردف الموقع نقلًا عن المسؤول الذي لم تذكر اسمه، "ستطلب إسرائيل من الوسطاء للضغط على حماس للتوصل إلى اقتراح جديد".

رد مسؤولون إسرائيليون على رد حركة حماس حول "اتفاق الإطار" الذي سلمته أمس الثلاثاء للوسيطين القطري والمصري، قائلين، "لا يمكننا قبول مطلب وقف الحرب".

وأشاروا إلى أنه بالإضافة إلى التقرير، فإن الاقتراح "بالمطالبة بالإفراج عن 1500 أسير فلسطيني، بمن فيهم أسرى خطيرون".

ووفقًا لموقع "واينت" الإلكتروني فإن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت ناقش الليلة مع رئيس الموساد ديدي بارنيا، وخلال النهار سيكون هناك نقاش حول رد إسرائيل على الاقتراح.

MENAFN07022024000205011050ID1107823860

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