موقع إسرائيلي: إسرائيل ستطلب من الوسطاء الضغط لتقديم مقترح جديد

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب /PNN / قال موقع "واينت" الإسرائيلي إن "إسرائيل" تعتزم طلب تقديم مقترح جديد لصفقة جديدة، في إطار الاعتراضات الإسرائيلية على الرد الفلسطيني على الصفقة.
وأردفت القناة، "أشار مصدر إسرائيلي إلى رد حماس على الخطوط العريضة لصفقة المحتجزين، قائلًا إن اقتراح حماس يحتوي على العديد من القضايا التي لا توجد فرصة لموافقة إسرائيل عليها".
وأردف الموقع نقلًا عن المسؤول الذي لم تذكر اسمه، "ستطلب إسرائيل من الوسطاء للضغط على حماس للتوصل إلى اقتراح جديد".
رد مسؤولون إسرائيليون على رد حركة حماس حول "اتفاق الإطار" الذي سلمته أمس الثلاثاء للوسيطين القطري والمصري، قائلين، "لا يمكننا قبول مطلب وقف الحرب".
وأشاروا إلى أنه بالإضافة إلى التقرير، فإن الاقتراح "بالمطالبة بالإفراج عن 1500 أسير فلسطيني، بمن فيهم أسرى خطيرون".
ووفقًا لموقع "واينت" الإلكتروني فإن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت ناقش الليلة مع رئيس الموساد ديدي بارنيا، وخلال النهار سيكون هناك نقاش حول رد إسرائيل على الاقتراح.
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