منظمة إسرائيلية تعلن عن تجدد التظاهرات ضد الحكومة الإسرائيلية

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب / PNN / أعلنت منظمة إسرائيلية تجدد التظاهرات الإسرائيلية ضد الحكومة الإسرائيلية مطلع الأسبوع القادم.

وقالت صحيفة "هآرتس": "أعلنت كابلان فورس، إحدى المنظمات الاحتجاجية الرائدة التي عملت ضد الانقلاب، أن الاحتجاجات ضد الحكومة ستستأنف الأسبوع المقبل، للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر".

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، "ستنظم المظاهرات أمام منازل الوزراء وأعضاء الكنيست في جميع أنحاء البلاد، وستحمل عنوان (حان وقت الاستيقاظ - البيت ينهار)".

وأردفت، "هدفها الاحتجاج على السلوك الفاضح لنتنياهو وحزبه المتطرف، وهو ما لا يسمح بالوقوف على الجانب الآخر".

ونقلًا عن المنظمة، قالت "هآرتس": "بدلاً من مناقشة اليوم التالي، فإنهم يرقصون في مؤتمر النقل، مما يضر بإنجازات الحرب ويمنع الجيش الإسرائيلي من الفوز".

وتابعت المنظمة، "بدلًا من دعم جنود الاحتياط والمهجرين وإعادة إعمار المنطقة المحيطة، يقومون بتمرير ميزانية نهب قطاعية، ولم تعد حكومة الطوارئ هي التي تدير البلاد، هذه هي حكومة بن غفير التي تدمر العلاقات مع الولايات المتحدة وتتخلى عن المحتجزين بينما تقوم بحملة تشهير ضد عائلاتهم".