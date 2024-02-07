منظمة إسرائيلية تعلن عن تجدد التظاهرات ضد الحكومة الإسرائيلية

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب / PNN / أعلنت منظمة إسرائيلية تجدد التظاهرات الإسرائيلية ضد الحكومة الإسرائيلية مطلع الأسبوع القادم.
وقالت صحيفة "هآرتس": "أعلنت كابلان فورس، إحدى المنظمات الاحتجاجية الرائدة التي عملت ضد الانقلاب، أن الاحتجاجات ضد الحكومة ستستأنف الأسبوع المقبل، للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر".
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، "ستنظم المظاهرات أمام منازل الوزراء وأعضاء الكنيست في جميع أنحاء البلاد، وستحمل عنوان (حان وقت الاستيقاظ - البيت ينهار)".
وأردفت، "هدفها الاحتجاج على السلوك الفاضح لنتنياهو وحزبه المتطرف، وهو ما لا يسمح بالوقوف على الجانب الآخر".
ونقلًا عن المنظمة، قالت "هآرتس": "بدلاً من مناقشة اليوم التالي، فإنهم يرقصون في مؤتمر النقل، مما يضر بإنجازات الحرب ويمنع الجيش الإسرائيلي من الفوز".
وتابعت المنظمة، "بدلًا من دعم جنود الاحتياط والمهجرين وإعادة إعمار المنطقة المحيطة، يقومون بتمرير ميزانية نهب قطاعية، ولم تعد حكومة الطوارئ هي التي تدير البلاد، هذه هي حكومة بن غفير التي تدمر العلاقات مع الولايات المتحدة وتتخلى عن المحتجزين بينما تقوم بحملة تشهير ضد عائلاتهم".
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