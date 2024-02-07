فعاليات اللاجئين في الضفة تؤكد رفضها تذويب لمحاولات تذويب الاونروا عبر وقف التمويل .. شاهد PNN فيديو

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم / الخليل / PNN / تقرير استبرق موسى/ تصوير ومونتاج احمد جبران -
تحت عنوان تعليق المساعدات للأونروا هي مشاركة في الإبادة الجماعية وشطب لحق العودة نظمت الفعاليات الوطنية والشعبية وبدعوة ومبادرة من دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في منظمة التحرير وقفات وطنية في مختلف المحافظات الفلسطينية امام مكاتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين افي محافظات شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية للتأكيد على تمسك اللاجئين بالأونروا ورفضهم محاولات تذويبها التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال محمد الجعفري منسق لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم ان رسالة فعاليات اليوم هي رسالة كل الاجئين الفلسطيني في الداخل والشتات وفي الأقطار الخمسة وفي كل العالم احتجاجا ورفضا للفيتو الأمريكي والإسرائيلي الذي لحق مجموعة من الدول في أوروبا لمقاطعة المؤسسة الدولية وتخفيض ووقف مساهماتها وتبرعاتها لهذه المؤسسة من اجل ارتكاب جريمة أخرى بحق الشعب الفلسطيني وهي قطع المساعدات الغذائية
والذي يتناقض تماما مع قرارات محكمة العدل الدولية التي اقرت بشبهة ارتكاب مجازر وابادة جماعية ضد الفلسطينيين وأقرت بضرورة ادخال المساعداتالإنسانية لقطاع غزة عبر المؤسسات الدولية المعروفة وعلى رأسها وكالة الغوث.
واكد الجعفري ان استمرار العالم في مقاطعة هذه المؤسسة ومنع دخول المساعدة من خلالها او من خلال غيرها الى قطاع غزة واستمرار ه بين دول العالم التي اخذت هذا القرار مع إسرائيل في حربه على قطاع غزةحيث لا يمكن ان نقبل كفلسطينيين وكلاجئين على وجه الخصوص ان يكون شريك هذا العالم مع إسرائيلفي ارتكاب هذه المجزرة التي لها علاقة بحرمان الفلسطينيين من الغذاء والدواء ومن كل الخدماتالإنسانية في قطاع غزة.
وقدم شكره للدول التي بدأت بالتراجع عن موقفها التي تدرس إعادة النظر في موقفها نتيجة ضغوط شعوبها في عواصمها أصحاب الضمائر الحية في العالم الذين نادوا لاستمرار خدمات وكالة الغوث الدولية معربا عن تقدير شعبنا لهذا الموقف العظيم.
من ناحيته قال اسماعيل أبو هشهش عضو هيئة التنسيق الوطني في محافظة الخليل
أن هذه الوقفة من أجل أن يعلن الجمهور الفلسطيني رفضه للقرارات الجائرة والتأمرية للولايات المتحدة وحلفها الاطلسي بشأن وقف المساعدات أو التمويل للاونوروا وهذه الخطوة تأتي بدفع من دولة الاحتلال مستهدفاً بالأساس حق العودة من خلال التعرض للاونوروا عن طريق التمويل.
وتابع ابو هشهش طالما تعرضت الاونوروا الشاهد القانوني والسياسي الحي لقضية اللجوء الفلسطيني هذا يعيدنا بالذاكرة إلى تاريخ مستمر كان أبرزه وقف التمويل بشكل كامل في عهد الرئيس الامريكي ترامب بمطلع عام 2018 مشيراً للقانون الذي صدر من الكونغرس الامريكي بتلك الفترة باعادة تعريف اللاجىء الفلسطيني الذي خفض عدد اللاجئيين الفلسطينيين من 6 مليون لاجىء مسجلين في وكالة الغوث إلى بضعة عشرات الالاف
حسب تعريفهم الجديد تقويضاً منهم للرواية الفلسطينية وانتصاراً للرواية الصهيونية.
ويأتي تجمع المئات من اللاجئين الفلسطينيين وممثلي الفصائل والمؤسسات الحقوقية التي تعنى بقضايا اللاجئين الفلسطينيين امام مقرات الاونروا لمطالبة دول العالم الإيفاء بالتزاماتهم لموازنة الاونروا معربين عن رفضهم لمخططات انهاء وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في إطار مسعى إسرائيلي امريكي لالتفاف على حق العودة .
وقال سعيد العزة رئيس اللجنة الشعبية للخدمات في مخيم عايدة ان هذه الوقفة تاتي اليوم للتاكيد للعالم ان الشعب الفلسطيني يرفض مل المؤامرات الدولية الرامية للنيل من قضيتنا الوطنية من خلال استهداف رموز دولية و وطنية ومنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا.
واضاف العزة ان الوقفة التي يشارك بها جميع ممثلي المجتمع الفلسطيني عموما واللاجئين خصوصا تهدف لاعلان رفض تمويل الاونروا من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ومن معها من الدول الغربية التي تعادي القضية الفلسطينية مشددا على فشل كل المحاولات الرامية لتذويب الاونروا بهدف تذويب حق العودة.
واكد العزة ان شعبنا سيواصل نضاله الوطني وسيواصل افشال كل المخططات والمؤامرات وسيحافظ على وحود الاونروا الشاهد الحي على نكبة فلسطين.
وقال حسن مهنا رئيس اللجنة الشعبية للاجئين بمدينة الخليل ان الوقفة اليوم تهدف للتاكيد على وحدة شعبنا والتفافه حول حقوقه الوطنية وعلى راسها حق العودة الذي تمثله الاونروا باعتبارها الشاهد الحقيقي على نكبة فلسطين.
وشدد مهنا على ان الاحتلال يحاول تجريع وتركيع شعبنا من خلال تمويل الاونروا لكنه سيفشل في ذلك.
ممثلي الاتحادات والمؤسسات التي تعنى بحقوق اللاجئين في محافظتي الخليل وبيت لحم ومنها اتحاد الموظفين العرب في الوكالة عبروا عن رفضهم للسياسات التي تستهدف وجود الاونروا مؤكدين ان هذه المخططات تستهدف .
محمد العزة اتحاد الموظفين العرب في الاونروا بال ان موقف الاتحاد هو موقف قديم جديد حيث حذروا في مرات سابقة ونعيد التحذير من التقليص لخدمات الاونروا وموازناتها في لحظة الألم الحقيقي الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني في حالة الفقر الشديد لا سيما التي يعيشها اللاجئ الفلسطيني في المخيم ونخص بالذكر في غزة لانه يعيش ظروف صعبة من 70 سنة اليوم وتزداد معاناته في ظل حرب الابادة لتأتي هذه القرارات.
واكد ان اتحاد العاملين العرب بشعر ان وقف التمويل في هذه اللحظة عن الاجي الفلسطيني في لبنان وسوريا والأردن وغزة والضفة هو جريمة بحق الاجئ
مما بستدعي ان يكون حراك على مستوى الأقاليم الخمسة من اجل منع تنفيذ هذا القرار عندما تتحدث عنالإدارة الامريكة التي تحاول ان تجعل من إدارة وكالة الغوث تدور في فلكها من خلال التمويل لانها تمول60% من ميزانية
إدارة وكالة الغوث من الإدارة الامريكية و هذا شيء خطير.
وحذر العزة من مخاطر تحويل وتغيير المؤسسات الداعمة ونقل صلاحيات وكالة الغوث الدولية الىمؤسسات أخرى مثل ما يراد ويحاولون ان يروج خلال هذا اليوم يحاولوا ان تصبح وكالة اليونسيف او وكالة الامريكية هي التي تقوم بتلبية احتياجات الناس
مشددا على رفض الاتحاد وهموم شعبنا لهذه المحاولات.
وسدد على ان وجود إدارة وكالة الغوث له علاقة بالتاريخ والالم والماضي فهي شاهد بحالة اللجوء الي مر بها شعبنا وبالتالي اذا أوقفت الدول الداعمة
دعمها لان ذلك سيشكل منعطفا جديدا سيقود لتصعيد اوسع.
من ناحيتها قالت امل الجعبة عضو الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ان هذه الفعاليات تمثل اليوم رسالة من الشعب الفلسطيني للتأكيد على رفضه للمؤامرات التي تهدف لتذويب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا مؤكدين ان تمسكهم بها يهدف لإبقاء القضية الفلسطينية حية باعتبار ان الاونروا ستبقى الشاهد الحي على نبة فلسطين وصوتها الذي تجلى بمحكمة العدل الدولية مؤخرا.
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