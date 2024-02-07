فعاليات اللاجئين في الضفة تؤكد رفضها تذويب لمحاولات تذويب الاونروا عبر وقف التمويل .. شاهد PNN فيديو

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم / الخليل / PNN /

تحت عنوان تعليق المساعدات للأونروا هي مشاركة في الإبادة الجماعية وشطب لحق العودة نظمت الفعاليات الوطنية والشعبية وبدعوة ومبادرة من دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في منظمة التحرير وقفات وطنية في مختلف المحافظات الفلسطينية امام مكاتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين افي محافظات شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية للتأكيد على تمسك اللاجئين بالأونروا ورفضهم محاولات تذويبها التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال محمد الجعفري منسق لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم ان رسالة فعاليات اليوم هي رسالة كل الاجئين الفلسطيني في الداخل والشتات وفي الأقطار الخمسة وفي كل العالم احتجاجا ورفضا للفيتو الأمريكي والإسرائيلي الذي لحق مجموعة من الدول في أوروبا لمقاطعة المؤسسة الدولية وتخفيض ووقف مساهماتها وتبرعاتها لهذه المؤسسة من اجل ارتكاب جريمة أخرى بحق الشعب الفلسطيني وهي قطع المساعدات الغذائية

والذي يتناقض تماما مع قرارات محكمة العدل الدولية التي اقرت بشبهة ارتكاب مجازر وابادة جماعية ضد الفلسطينيين وأقرت بضرورة ادخال المساعداتالإنسانية لقطاع غزة عبر المؤسسات الدولية المعروفة وعلى رأسها وكالة الغوث.

واكد الجعفري ان استمرار العالم في مقاطعة هذه المؤسسة ومنع دخول المساعدة من خلالها او من خلال غيرها الى قطاع غزة واستمرار ه بين دول العالم التي اخذت هذا القرار مع إسرائيل في حربه على قطاع غزةحيث لا يمكن ان نقبل كفلسطينيين وكلاجئين على وجه الخصوص ان يكون شريك هذا العالم مع إسرائيلفي ارتكاب هذه المجزرة التي لها علاقة بحرمان الفلسطينيين من الغذاء والدواء ومن كل الخدماتالإنسانية في قطاع غزة.

وقدم شكره للدول التي بدأت بالتراجع عن موقفها التي تدرس إعادة النظر في موقفها نتيجة ضغوط شعوبها في عواصمها أصحاب الضمائر الحية في العالم الذين نادوا لاستمرار خدمات وكالة الغوث الدولية معربا عن تقدير شعبنا لهذا الموقف العظيم.

من ناحيته قال اسماعيل أبو هشهش عضو هيئة التنسيق الوطني في محافظة الخليل

أن هذه الوقفة من أجل أن يعلن الجمهور الفلسطيني رفضه للقرارات الجائرة والتأمرية للولايات المتحدة وحلفها الاطلسي بشأن وقف المساعدات أو التمويل للاونوروا وهذه الخطوة تأتي بدفع من دولة الاحتلال مستهدفاً بالأساس حق العودة من خلال التعرض للاونوروا عن طريق التمويل.

وتابع ابو هشهش طالما تعرضت الاونوروا الشاهد القانوني والسياسي الحي لقضية اللجوء الفلسطيني هذا يعيدنا بالذاكرة إلى تاريخ مستمر كان أبرزه وقف التمويل بشكل كامل في عهد الرئيس الامريكي ترامب بمطلع عام 2018 مشيراً للقانون الذي صدر من الكونغرس الامريكي بتلك الفترة باعادة تعريف اللاجىء الفلسطيني الذي خفض عدد اللاجئيين الفلسطينيين من 6 مليون لاجىء مسجلين في وكالة الغوث إلى بضعة عشرات الالاف

حسب تعريفهم الجديد تقويضاً منهم للرواية الفلسطينية وانتصاراً للرواية الصهيونية.

ويأتي تجمع المئات من اللاجئين الفلسطينيين وممثلي الفصائل والمؤسسات الحقوقية التي تعنى بقضايا اللاجئين الفلسطينيين امام مقرات الاونروا لمطالبة دول العالم الإيفاء بالتزاماتهم لموازنة الاونروا معربين عن رفضهم لمخططات انهاء وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في إطار مسعى إسرائيلي امريكي لالتفاف على حق العودة .

وقال سعيد العزة رئيس اللجنة الشعبية للخدمات في مخيم عايدة ان هذه الوقفة تاتي اليوم للتاكيد للعالم ان الشعب الفلسطيني يرفض مل المؤامرات الدولية الرامية للنيل من قضيتنا الوطنية من خلال استهداف رموز دولية و وطنية ومنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا.

واضاف العزة ان الوقفة التي يشارك بها جميع ممثلي المجتمع الفلسطيني عموما واللاجئين خصوصا تهدف لاعلان رفض تمويل الاونروا من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ومن معها من الدول الغربية التي تعادي القضية الفلسطينية مشددا على فشل كل المحاولات الرامية لتذويب الاونروا بهدف تذويب حق العودة.

واكد العزة ان شعبنا سيواصل نضاله الوطني وسيواصل افشال كل المخططات والمؤامرات وسيحافظ على وحود الاونروا الشاهد الحي على نكبة فلسطين.

وقال حسن مهنا رئيس اللجنة الشعبية للاجئين بمدينة الخليل ان الوقفة اليوم تهدف للتاكيد على وحدة شعبنا والتفافه حول حقوقه الوطنية وعلى راسها حق العودة الذي تمثله الاونروا باعتبارها الشاهد الحقيقي على نكبة فلسطين.

وشدد مهنا على ان الاحتلال يحاول تجريع وتركيع شعبنا من خلال تمويل الاونروا لكنه سيفشل في ذلك.

ممثلي الاتحادات والمؤسسات التي تعنى بحقوق اللاجئين في محافظتي الخليل وبيت لحم ومنها اتحاد الموظفين العرب في الوكالة عبروا عن رفضهم للسياسات التي تستهدف وجود الاونروا مؤكدين ان هذه المخططات تستهدف .

محمد العزة اتحاد الموظفين العرب في الاونروا بال ان موقف الاتحاد هو موقف قديم جديد حيث حذروا في مرات سابقة ونعيد التحذير من التقليص لخدمات الاونروا وموازناتها في لحظة الألم الحقيقي الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني في حالة الفقر الشديد لا سيما التي يعيشها اللاجئ الفلسطيني في المخيم ونخص بالذكر في غزة لانه يعيش ظروف صعبة من 70 سنة اليوم وتزداد معاناته في ظل حرب الابادة لتأتي هذه القرارات.

واكد ان اتحاد العاملين العرب بشعر ان وقف التمويل في هذه اللحظة عن الاجي الفلسطيني في لبنان وسوريا والأردن وغزة والضفة هو جريمة بحق الاجئ

مما بستدعي ان يكون حراك على مستوى الأقاليم الخمسة من اجل منع تنفيذ هذا القرار عندما تتحدث عنالإدارة الامريكة التي تحاول ان تجعل من إدارة وكالة الغوث تدور في فلكها من خلال التمويل لانها تمول60% من ميزانية

إدارة وكالة الغوث من الإدارة الامريكية و هذا شيء خطير.

وحذر العزة من مخاطر تحويل وتغيير المؤسسات الداعمة ونقل صلاحيات وكالة الغوث الدولية الىمؤسسات أخرى مثل ما يراد ويحاولون ان يروج خلال هذا اليوم يحاولوا ان تصبح وكالة اليونسيف او وكالة الامريكية هي التي تقوم بتلبية احتياجات الناس

مشددا على رفض الاتحاد وهموم شعبنا لهذه المحاولات.

وسدد على ان وجود إدارة وكالة الغوث له علاقة بالتاريخ والالم والماضي فهي شاهد بحالة اللجوء الي مر بها شعبنا وبالتالي اذا أوقفت الدول الداعمة

دعمها لان ذلك سيشكل منعطفا جديدا سيقود لتصعيد اوسع.





من ناحيتها قالت امل الجعبة عضو الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ان هذه الفعاليات تمثل اليوم رسالة من الشعب الفلسطيني للتأكيد على رفضه للمؤامرات التي تهدف لتذويب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا مؤكدين ان تمسكهم بها يهدف لإبقاء القضية الفلسطينية حية باعتبار ان الاونروا ستبقى الشاهد الحي على نبة فلسطين وصوتها الذي تجلى بمحكمة العدل الدولية مؤخرا.