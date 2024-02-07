الاحتلال يغتال ثلاثة شبان في طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم /PNN /استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين
برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم.
وأعلنت وزارة الصحة، أن الشهداء هم زياد علي دعمة (39 عاما)، وإسلام إبراهيم العلي (36 عاما).وعصوم العلي
وقالت مصادر محلية ان الشهداء
ارتقوا بعد حصار واشتباك مع الاحتلال دام لساعات بمخيم نور شمس .
واعلنت القوى الوطنية والإسلامية في طولكرم
غدا الخميس 8/2/2024 إضراب شامل لجميع
مناحي الحياة في محافظة طولكرم حدادا على أرواح شهداء طولكرم والوطن على أثر عملية اغتيال جبانه نفذتها قوات الغدر الصهيونية عَصر اليوم.
وكانت قوات الاحتلال حاصرت منزل لعائلة العلي في حارة الدمج في وسط مخيم نور شمس، بعد فرض حصار مشدد عليه، والدفع بتعزيزات عسكرية وجرافات.
وقالت مصادر محلية إن المنزل المحاصر تعرض للقصف بقذائف "أنيرجا"، عدة مرات، ما تسبب باشتعال النيران في الطابق العلوي منه، في الوقت الذي قامت فيه جرافة الاحتلال بهدم وتدمير أجزاء أخرى.
كما قامت قوات الاحتلال بتفجير محيط المنزل المستهدف، قبيل انسحابها من المخيم بعد عدوان استمر 6 ساعات، تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المخيم.
وفور انسحاب قوات الاحتلال من المخيم، تمكنت طواقم الإسعاف من انتشال جثماني الشهيدين من داخل ومحيط المنزل، ونقلهما إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.
وكانت قوات الاحتلال قد أعادت ظهر اليوم اقتحامها لمدينة ومخيم نور شمس بعد انسحابها منه صباحا، سبقه اقتحام قوة خاصة للمخيم.
وانتشرت قوات الاحتلال بآلياتها في مختلف حارات المخيم، وتحديدا الدمج، والمسلخ، وجبل النصر، وشارع المدارس، وشارع نابلس المار من مدخل المخيم، وسط إطلاق الأعيرة النارية بشكل كثيف على كل شيء متحرك.
كما طالت الأعيرة النارية التي أطلقها الاحتلال مكان تواجد الصحفيين في ضاحية اكتابا شرق المدينة، وهي المنطقة الأقرب إلى المخيم، كما أطلق نيرانه بشكل عشوائي تجاه منازل ومركبات المواطنين في شارع السكة في المدينة.
وفرضت قوات الاحتلال طوقا مشددا على كل مداخل المخيم، ومنعت الدخول إليه أو الخروج منه، فيما أفاد الهلال الأحمر بأن قوات الاحتلال أعاقت حركة مركبات الإسعاف ومنعتها من الدخول إلى المخيم.
وأصيب خلال هذا العدوان 9 مواطنين بينهم ثلاث نساء بشظايا رصاص الاحتلال، وتم نقلهم الى المستشفى ووصفت حالاتهم بالمستقرة.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع 4 إصابات بشظايا جراء القصف، و5 إصابات بالرصاص الحي.
وأعلنت القوى الوطنية والاسلامية في طولكرم عن اضراب شامل غدا الخميس حدادا على أرواح شهداء طولكرم والوطن
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