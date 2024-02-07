الاحتلال يغتال ثلاثة شبان في طولكرم

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم /PNN /استشهد ثلاثة شبان فلسطينيينبرصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم.

وأعلنت وزارة الصحة، أن الشهداء هم زياد علي دعمة (39 عاما)، وإسلام إبراهيم العلي (36 عاما).وعصوم العلي



وقالت مصادر محلية ان الشهداء

ارتقوا بعد حصار واشتباك مع الاحتلال دام لساعات بمخيم نور شمس .

واعلنت القوى الوطنية والإسلامية في طولكرم

غدا الخميس 8/2/2024 إضراب شامل لجميع

مناحي الحياة في محافظة طولكرم حدادا على أرواح شهداء طولكرم والوطن على أثر عملية اغتيال جبانه نفذتها قوات الغدر الصهيونية عَصر اليوم.

وكانت قوات الاحتلال حاصرت منزل لعائلة العلي في حارة الدمج في وسط مخيم نور شمس، بعد فرض حصار مشدد عليه، والدفع بتعزيزات عسكرية وجرافات.

وقالت مصادر محلية إن المنزل المحاصر تعرض للقصف بقذائف "أنيرجا"، عدة مرات، ما تسبب باشتعال النيران في الطابق العلوي منه، في الوقت الذي قامت فيه جرافة الاحتلال بهدم وتدمير أجزاء أخرى.

كما قامت قوات الاحتلال بتفجير محيط المنزل المستهدف، قبيل انسحابها من المخيم بعد عدوان استمر 6 ساعات، تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المخيم.

وفور انسحاب قوات الاحتلال من المخيم، تمكنت طواقم الإسعاف من انتشال جثماني الشهيدين من داخل ومحيط المنزل، ونقلهما إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

وكانت قوات الاحتلال قد أعادت ظهر اليوم اقتحامها لمدينة ومخيم نور شمس بعد انسحابها منه صباحا، سبقه اقتحام قوة خاصة للمخيم.

وانتشرت قوات الاحتلال بآلياتها في مختلف حارات المخيم، وتحديدا الدمج، والمسلخ، وجبل النصر، وشارع المدارس، وشارع نابلس المار من مدخل المخيم، وسط إطلاق الأعيرة النارية بشكل كثيف على كل شيء متحرك.

كما طالت الأعيرة النارية التي أطلقها الاحتلال مكان تواجد الصحفيين في ضاحية اكتابا شرق المدينة، وهي المنطقة الأقرب إلى المخيم، كما أطلق نيرانه بشكل عشوائي تجاه منازل ومركبات المواطنين في شارع السكة في المدينة.

وفرضت قوات الاحتلال طوقا مشددا على كل مداخل المخيم، ومنعت الدخول إليه أو الخروج منه، فيما أفاد الهلال الأحمر بأن قوات الاحتلال أعاقت حركة مركبات الإسعاف ومنعتها من الدخول إلى المخيم.

وأصيب خلال هذا العدوان 9 مواطنين بينهم ثلاث نساء بشظايا رصاص الاحتلال، وتم نقلهم الى المستشفى ووصفت حالاتهم بالمستقرة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع 4 إصابات بشظايا جراء القصف، و5 إصابات بالرصاص الحي.

وأعلنت القوى الوطنية والاسلامية في طولكرم عن اضراب شامل غدا الخميس حدادا على أرواح شهداء طولكرم والوطن



