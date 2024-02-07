السياحة في البرازيل تحقق رقماً قياسياً في الإيرادات

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) From the Newsroom
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ساو باولو – وفقاً لبيانات البنك المركزي البرازيلي والتي أعادت نشرها الوكالة البرازيلية للترويج الدولي للسياحة (Embratur)، يوم الاثنين 05 شباط/فبراير، فقد أنفق السياح الأجانب في البرازيل إجمالي 6.9 مليار دولار في العام 2023. ووفقاً لـ Embratur، فإن هدف العام 2023 المنصوص عليه في الخطة الوطنية للسياحة، كان تحقيق نمو بنسبة 8.58%، ولكن الزيادة كانت بنسبة 40.8% بالمقارنة مع العام 2022 حيث أنفق السياح في البرازيل 4.9 مليار دولار.
بالنسبة لرئيس الـ Embratur، مارسيلو فريشو (في الصورة أعلاه)، فإن نتيجة العام الماضي هي انعكاس للجهود التي بذلتها الحكومة من أجل ترويج وتقديم البرازيل للعالم.“الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا يؤكد دائماً أن البرازيلي موطن الديمقراطية والتنوع البشري والاستدامة والاحترام المتبادل. لقد تفهم العالم هذه الرسالة وأمسى يعانق بلادنا. إننا فخورون جداً بأن نكون جزء من هذا التاريخ وأن نكون قادرين على جعل السياحة تولد فرص العمل والدخل وتحسين حياة البرازيليين.
كما أضافت الـ Embratur أن الزيادة في عدد السياح تعود كذلك إلى نمو في الرحلات الدولية في البرازيل. حيث بلغت في العام 2022، 46.2 ألف رحلة.
ومع ذلك، وفقاً لبيانات Embratur، لا يزال عدد المقاعد أقل من ذلك المسجل في عام 2019. وفي ذلك العام تم توفير 14.5 مليون مقعد. وفي العام 2023 كان هناك 12.9 مليون، وفي العام 2022 9.7 مليون. إن هدف القطاع وفقا للخطة الوطنية للسياحة التي وافق عليها المجلس الوطني للسياحة في كانون الثاني/يناير، هو أن يدخل بحلول العام 2027، 8.1 مليار دولار أمريكي إلى البلاد من خلال السياح الأجانب.
فابيو رودريغز بوزيبوم/ وكالة الأنباء البرازيلية
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