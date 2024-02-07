السياحة في البرازيل تحقق رقماً قياسياً في الإيرادات

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – وفقاً لبيانات البنك المركزي البرازيلي والتي أعادت نشرها الوكالة البرازيلية للترويج الدولي للسياحة (Embratur)، يوم الاثنين 05 شباط/فبراير، فقد أنفق السياح الأجانب في البرازيل إجمالي 6.9 مليار دولار في العام 2023. ووفقاً لـ Embratur، فإن هدف العام 2023 المنصوص عليه في الخطة الوطنية للسياحة، كان تحقيق نمو بنسبة 8.58%، ولكن الزيادة كانت بنسبة 40.8% بالمقارنة مع العام 2022 حيث أنفق السياح في البرازيل 4.9 مليار دولار.

بالنسبة لرئيس الـ Embratur، مارسيلو فريشو (في الصورة أعلاه)، فإن نتيجة العام الماضي هي انعكاس للجهود التي بذلتها الحكومة من أجل ترويج وتقديم البرازيل للعالم.“الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا يؤكد دائماً أن البرازيلي موطن الديمقراطية والتنوع البشري والاستدامة والاحترام المتبادل. لقد تفهم العالم هذه الرسالة وأمسى يعانق بلادنا. إننا فخورون جداً بأن نكون جزء من هذا التاريخ وأن نكون قادرين على جعل السياحة تولد فرص العمل والدخل وتحسين حياة البرازيليين.

كما أضافت الـ Embratur أن الزيادة في عدد السياح تعود كذلك إلى نمو في الرحلات الدولية في البرازيل. حيث بلغت في العام 2022، 46.2 ألف رحلة.

ومع ذلك، وفقاً لبيانات Embratur، لا يزال عدد المقاعد أقل من ذلك المسجل في عام 2019. وفي ذلك العام تم توفير 14.5 مليون مقعد. وفي العام 2023 كان هناك 12.9 مليون، وفي العام 2022 9.7 مليون. إن هدف القطاع وفقا للخطة الوطنية للسياحة التي وافق عليها المجلس الوطني للسياحة في كانون الثاني/يناير، هو أن يدخل بحلول العام 2027، 8.1 مليار دولار أمريكي إلى البلاد من خلال السياح الأجانب.





فابيو رودريغز بوزيبوم/ وكالة الأنباء البرازيلية