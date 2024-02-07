Thursday, 08 February 2024 12:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السياحة في البرازيل تحقق رقماً قياسياً في الإيرادات

2/7/2024 2:17:31 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) From the Newsroom
...

ساو باولو – وفقاً لبيانات البنك المركزي البرازيلي والتي أعادت نشرها الوكالة البرازيلية للترويج الدولي للسياحة (Embratur)، يوم الاثنين 05 شباط/فبراير، فقد أنفق السياح الأجانب في البرازيل إجمالي 6.9 مليار دولار في العام 2023. ووفقاً لـ Embratur، فإن هدف العام 2023 المنصوص عليه في الخطة الوطنية للسياحة، كان تحقيق نمو بنسبة 8.58%، ولكن الزيادة كانت بنسبة 40.8% بالمقارنة مع العام 2022 حيث أنفق السياح في البرازيل 4.9 مليار دولار.

بالنسبة لرئيس الـ Embratur، مارسيلو فريشو (في الصورة أعلاه)، فإن نتيجة العام الماضي هي انعكاس للجهود التي بذلتها الحكومة من أجل ترويج وتقديم البرازيل للعالم.“الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا يؤكد دائماً أن البرازيلي موطن الديمقراطية والتنوع البشري والاستدامة والاحترام المتبادل. لقد تفهم العالم هذه الرسالة وأمسى يعانق بلادنا. إننا فخورون جداً بأن نكون جزء من هذا التاريخ وأن نكون قادرين على جعل السياحة تولد فرص العمل والدخل وتحسين حياة البرازيليين.

كما أضافت الـ Embratur أن الزيادة في عدد السياح تعود كذلك إلى نمو في الرحلات الدولية في البرازيل. حيث بلغت في العام 2022، 46.2 ألف رحلة.

ومع ذلك، وفقاً لبيانات Embratur، لا يزال عدد المقاعد أقل من ذلك المسجل في عام 2019. وفي ذلك العام تم توفير 14.5 مليون مقعد. وفي العام 2023 كان هناك 12.9 مليون، وفي العام 2022 9.7 مليون. إن هدف القطاع وفقا للخطة الوطنية للسياحة التي وافق عليها المجلس الوطني للسياحة في كانون الثاني/يناير، هو أن يدخل بحلول العام 2027، 8.1 مليار دولار أمريكي إلى البلاد من خلال السياح الأجانب.


فابيو رودريغز بوزيبوم/ وكالة الأنباء البرازيلية

MENAFN07022024000213011057ID1107823837

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث