تدفق السياح العرب إلى البرازيل ينمو مجدداً

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

عاد عدد السياح العرب الذين زاروا البرازيل في العام 2023 للارتفاع مقارنة مع العام 2022، ولكنه لا يزال أقل من العدد الذي شهده العام 2019، وهذا هو الحال بالنسبة لإجمالي تدفق السياح إلى البرازيل. ووفقاً لبوابة بيانات القطاع التي مصدرها الشرطة الفدرالية ووزارة السياحة و وبيانات الوكالة البرازيلية للترويج الدولي للسياحة Embratur، فقد حافظت المغرب العام الماضي على ترتيبها كالبلد الأكثر إرسالاً للسياح إلى البرازيل من ضمن الدول العربية التي تظهر في قائمة الترتيب (في الصورة أعلاه حركة المسافرين في مطار غواروليوس في ساو باولو).

دخل إلى البرازيل 4035 سائح مغربي في العام 2023، حيث احتلت المغرب المرتبة الـ 53 ضمن قائمة الدول المرسلة للسياح إلى البرازيل. أما الدول العربية الأخرى التي تظهر في الاستطلاع فهي لبنان، الذي يحتل المرتبة 66 من حيث عدد السياح المسجلين، حيث يوجد 2404 سائح مسجل، وتونس 1631 سائح (المرتبة 73)، والمملكة العربية السعودية 1530 سائح (المركز 76) ومصر 1460 سائح (78) وسوريا التي كانت في المرتبة 86 بـ 676 سائح.

هذه هي الدول العربية التي نظهر في قائمة الترتيب، كما تتضمن البيانات كذلك فئتين أخرتين لدول أخرى ودول غير محددة، والتي يمكن أن تتضمن سياح عرب من جنسيات أخرى. فعلى سبيل المثال بلغ عدد السياح الذين زاروا البرازيل في العام 2023 من دول أخرى 24899 سائح، أما الفئة الغير محددة فبلغ 67 سائح.

وتظهر الأرقام المتعلقة يالسياح أن عدد السياح المغاربة واللبنانيين والتوانسة والسعوديين والسوريين والمصريين الذين دخلوا البرازيل في العام 2023 أكبر من العدد الذي دخلها في العام 2022. ولكن هذا العدد بشكل عام أقل من عدد أولئك المسجلين في العام 2019، قبل تفشي وباء كوفيد – 19.

وتشهد البيانات العامة للسياح في البرازيل نفس الحال، ففي العام 2023 استقبلت البلاد 5.9 مليون سائح أجنبي، وهو ارتفاع ونمو بالمقارنة مع الـ 3.6 مليون الذين زاروا البلاد في العام 2022، ومع ذلك فهو عدد منخفض بالمقارنة مع العام 2019. وكانت كل من الارجنتين والولايات المتحدة الأمركية أكبر المصدرين للسياح في العام 2023، تلاهم كل من البراغواي وتشيلي والاوروغواي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال والمملكة المتحدة. حيث كان طريق الوصول الرئيسي إلى البرازيل عن طريق الجو تلاه البر ثم البحر.

©Suamy Beydoun/AFP