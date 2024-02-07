تدفق السياح العرب إلى البرازيل ينمو مجدداً

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) From the Newsroom
...
عاد عدد السياح العرب الذين زاروا البرازيل في العام 2023 للارتفاع مقارنة مع العام 2022، ولكنه لا يزال أقل من العدد الذي شهده العام 2019، وهذا هو الحال بالنسبة لإجمالي تدفق السياح إلى البرازيل. ووفقاً لبوابة بيانات القطاع التي مصدرها الشرطة الفدرالية ووزارة السياحة و وبيانات الوكالة البرازيلية للترويج الدولي للسياحة Embratur، فقد حافظت المغرب العام الماضي على ترتيبها كالبلد الأكثر إرسالاً للسياح إلى البرازيل من ضمن الدول العربية التي تظهر في قائمة الترتيب (في الصورة أعلاه حركة المسافرين في مطار غواروليوس في ساو باولو).
دخل إلى البرازيل 4035 سائح مغربي في العام 2023، حيث احتلت المغرب المرتبة الـ 53 ضمن قائمة الدول المرسلة للسياح إلى البرازيل. أما الدول العربية الأخرى التي تظهر في الاستطلاع فهي لبنان، الذي يحتل المرتبة 66 من حيث عدد السياح المسجلين، حيث يوجد 2404 سائح مسجل، وتونس 1631 سائح (المرتبة 73)، والمملكة العربية السعودية 1530 سائح (المركز 76) ومصر 1460 سائح (78) وسوريا التي كانت في المرتبة 86 بـ 676 سائح.
هذه هي الدول العربية التي نظهر في قائمة الترتيب، كما تتضمن البيانات كذلك فئتين أخرتين لدول أخرى ودول غير محددة، والتي يمكن أن تتضمن سياح عرب من جنسيات أخرى. فعلى سبيل المثال بلغ عدد السياح الذين زاروا البرازيل في العام 2023 من دول أخرى 24899 سائح، أما الفئة الغير محددة فبلغ 67 سائح.
وتظهر الأرقام المتعلقة يالسياح أن عدد السياح المغاربة واللبنانيين والتوانسة والسعوديين والسوريين والمصريين الذين دخلوا البرازيل في العام 2023 أكبر من العدد الذي دخلها في العام 2022. ولكن هذا العدد بشكل عام أقل من عدد أولئك المسجلين في العام 2019، قبل تفشي وباء كوفيد – 19.
وتشهد البيانات العامة للسياح في البرازيل نفس الحال، ففي العام 2023 استقبلت البلاد 5.9 مليون سائح أجنبي، وهو ارتفاع ونمو بالمقارنة مع الـ 3.6 مليون الذين زاروا البلاد في العام 2022، ومع ذلك فهو عدد منخفض بالمقارنة مع العام 2019. وكانت كل من الارجنتين والولايات المتحدة الأمركية أكبر المصدرين للسياح في العام 2023، تلاهم كل من البراغواي وتشيلي والاوروغواي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال والمملكة المتحدة. حيث كان طريق الوصول الرئيسي إلى البرازيل عن طريق الجو تلاه البر ثم البحر.
©Suamy Beydoun/AFP
MENAFN07022024000213011057ID1107823836
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.