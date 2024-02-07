إصابة مستوطن بانفجار سيارة في تل أبيب

إصابة مستوطن بانفجار سيارة في تل أبيب
التاريخ
2/7/2024 10:09:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أفادت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، بإصابة مستوطن بجروح خطيرة جراء انفجار سيارة في "بتاح تكفا" شرق تل أبيب.
واشتعلت النيران في مركبتين، بينما يحاول رجال الإطفاء التعامل مع الحريق، والبحث عن المحاصرين في المركبات.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN07022024000208011052ID1107822979
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.