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وزيرة إسبانية: الفلسطينيون يعيشون تحت الجوع

2/7/2024 10:09:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية سيرا ريغو، الاربعاء ، إن "الفلسطينيين يعيشون تحت الجوع والقصف والإبادة الجماعية" جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 4 أشهر.
وأكدت ريغو أن "إسرائيل لا تعترف بأي قواعد، وتحاول خلق مأساة اجتماعية ممنهجة ليس في غزة فحسب، بل في كل فلسطين".

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