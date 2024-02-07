وزيرة إسبانية: الفلسطينيون يعيشون تحت الجوع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية سيرا ريغو، الاربعاء ، إن "الفلسطينيين يعيشون تحت الجوع والقصف والإبادة الجماعية" جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 4 أشهر.
وأكدت ريغو أن "إسرائيل لا تعترف بأي قواعد، وتحاول خلق مأساة اجتماعية ممنهجة ليس في غزة فحسب، بل في كل فلسطين".
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