الملك يوجه كلمة للأردنيين والأردنيات ( نص الكلمة )

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، في كلمة له بمناسبة مرور 25 عاما على تولي سلطاته الدستورية، أن وصايا والده الحسين وكلماته عندما حمّله أمانة المسؤولية، لاتزال في ضميره ووجدانه، ترشدنه في خدمة الأردن.
وقال جلالته في الكلمة، "تعلمنا من الحسين ومن الأجيال التي آمنت بهذا الحمى وأخلصت له، أن للأردن مكانته ودوره واحترامه في العالم، وعلى العهد سرنا معكم ليبقى الأردن في المقدمة دوما، صوتا للحق مهما كان الثمن، وسندا أمينا لأشقائه وأمته، يقدم فوق طاقاته دون منّةٍ، فأردن الخير والنور لا يخذل أهله".
وشدد على أن الأردن "سيبقى مع أشقائنا في فلسطين، نبذل كل طاقاتنا من أجل وقف العدوان وإنهاء الاحتلال، ونعمل بوضوح وتصميم ليحصلوا على حقوقهم الكاملة على ترابهم الوطني. وعلى العهد سنبقى معهم سندا قويا وعونا أمينا".
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