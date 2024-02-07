الملك يوجه كلمة للأردنيين والأردنيات ( نص الكلمة )

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، في كلمة له بمناسبة مرور 25 عاما على تولي سلطاته الدستورية، أن وصايا والده الحسين وكلماته عندما حمّله أمانة المسؤولية، لاتزال في ضميره ووجدانه، ترشدنه في خدمة الأردن.



وقال جلالته في الكلمة، "تعلمنا من الحسين ومن الأجيال التي آمنت بهذا الحمى وأخلصت له، أن للأردن مكانته ودوره واحترامه في العالم، وعلى العهد سرنا معكم ليبقى الأردن في المقدمة دوما، صوتا للحق مهما كان الثمن، وسندا أمينا لأشقائه وأمته، يقدم فوق طاقاته دون منّةٍ، فأردن الخير والنور لا يخذل أهله".



وشدد على أن الأردن "سيبقى مع أشقائنا في فلسطين، نبذل كل طاقاتنا من أجل وقف العدوان وإنهاء الاحتلال، ونعمل بوضوح وتصميم ليحصلوا على حقوقهم الكاملة على ترابهم الوطني. وعلى العهد سنبقى معهم سندا قويا وعونا أمينا".

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