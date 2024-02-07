وزير الخارجية الأميركي نبذل جهودا لإيصال المساعدات إلى غزة

وزير الخارجية الأميركي نبذل جهودا لإيصال المساعدات إلى غزة
التاريخ
2/7/2024 10:04:58 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن هناك مستقبلا إيجابيا تندمج فيه إسرائيل في المنطقة ويعالج مخاوفها الأمنية ويحقق طموح الشعب الفلسطيني.
وأضاف في تصريح صحافي: نبذل جهودا لإيصال المساعدات إلى غزة ونتخذ الخطوات اللازمة لذلك.
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