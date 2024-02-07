Wednesday, 07 February 2024 06:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية الأميركي نبذل جهودا لإيصال المساعدات إلى غزة

2/7/2024 10:04:58 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن هناك مستقبلا إيجابيا تندمج فيه إسرائيل في المنطقة ويعالج مخاوفها الأمنية ويحقق طموح الشعب الفلسطيني.

وأضاف في تصريح صحافي: نبذل جهودا لإيصال المساعدات إلى غزة ونتخذ الخطوات اللازمة لذلك.

MENAFN07022024000130011022ID1107822957

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث