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خطة متكاملة لمرحلة دبي في طواف الإمارات العالمي للسيدات غداً

2/7/2024 10:00:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وضع فريق عمل "طواف الإمارات" مرحلة دبي خطة متكاملة لمسار طواف الإمارات العالمي للسيدات للدراجات الهوائية بتوقيتاته الزمنية، لضمان انسيابية حركة المركبات في المناطق المتنوعة التي سيمر بها موكب الطواف في دبي غداً الخميس.

ومن خلال التنسيق بين مرحلة دبي (مجلس دبي الرياضي، شرطة دبي، هيئة الطرق والمواصلات بدبي) مع مجلس أبوظبي الرياضي، تم اختيار مناطق المرور بعناية لأبرز أجمل المناطق السكنية والمعالم السياحية والاستثمارية التي تتميز بها دبي.

وتعد مرحلة دبي المرحلة الأولى من هذا الطواف العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط التي تنطلق من ميراكل جاردن وصولًا إلى دبي هاربر، وتمتد لمسافة 122 كيلومترا بمشاركة 20 فريقًا، وتستمر قرابة 3 ساعات و40 دقيقة.

كما تم وضع الترتيبات اللازمة لضمان مرور اللاعبات وطواقم التحكيم وتأمين السباق وأيضًا السيارات المرافقة في المناطق انطلاقًا من نقطة البداية وهي حديقة دبي للزهور (ميراكل جاردن).

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