إنييستا يدعو ميسي ونجوم أنتر ميامي إلى زيارة رأس الخيمة

وجه الأسباني المخضرم أندريس إنييستا لاعب نادي الإمارات، الدعوة إلى ليونيل ميسى وزملائه نجوم أنتر ميامي الأمريكي إلى زيارة رأس الخيمة «معقل الصقور»، في الوقت القريب، وذلك خلال لقاء مشترك في العاصمة اليابانية طوكيو.

واستغل إنييستا فترة الراحة القصيرة التي منحها والتر زينغا مدرب الصقور للاعبيه عقب المباراة الودية أمام النصر الأحد الماضي، بالسفر إلى اليابان في زيارة خاصة تزامنت مع تواجد فريق أنتر ميامي الذي لعب أمس مباراة ودية أمام فيسيل كوبي الفريق السابق للنجم الأسباني.

والتقى أنييستا خلال الزيارة بزملائه القدامي ليونيل ميسى، لويس سواريز، جوردي البا راموس، سيرجيو بوسكتيس، بمقر إقامة بعثة الفريق الأمريكي في جلسة خاصة استرجع فيها النجوم الكبار ذكريات السنوات الماضية، مع مقابلته للاعبي أنتر ميامي الذين التقطوا معه الصور التذكارية.

صورة طيبة

وقدم إنييستا صورة طيبة لزملائه عن الأجواء في رأس الخيمة والراحة النفسية التي يشعر بها مع «الصقور»، مشدداً على زملائه أهمية زيارة معقل الصقور وقضاء بعض الوقت معه في الإمارة وزيارة نادي الإمارات ومقابلة زملائه الجدد، وحظيت دعوته باهتمام كبير من نجوم العالم في كرة القدم والذين وعدوه بتلبية الدعوة في أقرب فرصة.

وساهم النجم الأسباني في انتشار اسم نادي الإمارات على وسائل الإعلام العالمية، بعد أن أشارت إلى مشاركته السابقة مع نادي فيسيل كوبي، ولعبه حالياً ضمن صفوف «الصقور»، وكان ميسى قد أكد في تصريحات قبل مباراة فريقه الودية أمس الأربعاء إنه ظل يتابع أخبار فيسيل بعد انضمام إنييستا إلى صفوفه، مؤكداً أن علاقته القوية مع أندريس إنييستا تجعله يتابع مشواره الكروي.

مقابلة رائعة

فيما علق إنييستا على مقابلة زملائه اللاعبين القدامي بعد سنوات من الفراق، وقال إنه كان سعيداً باللقاء، ناشراً صورة مقابلة زملائه عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «أكس» ومعلقاً بقوله: «كان من الرائع أن ألتقيكم مرة أخرى».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز