كاظمة يتخطى شباب الأهلي ويتأهل في سلة غرب آسيا

خسر شباب الأهلي من كاظمة الكويتي بنتيجة 91 - 83 في الجولة الخامسة من كأس السوبر لأندية غرب آسيا لكرة السلة، في المباراة التي جرت مساء أمس الثلاثاء بصالة سعيد بن مكتوم بالممزر، وبهذه النتيجة يكون كاظمة الكويتي حقق ما هو مطلوب منه في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات «منطقة الخليج» حيث ضمن مقعده في الدور المؤهل للدور نصف النهائي بعدما ضمن المركز الثالث في المجموعة الثانية، وقد يختتم هذا الدور في المركز الثاني في حال فوزه في الجولة الأخيرة على الشمال القطري.

وفي تفاصيل المباراة تألق لاعب الارتكاز الأمريكي كلينت شابمان وأحرز الثنائية المزدوجة لمصلحة كاظمة بواقع 21 نقطة و21 متابعة، ومن جانب شباب الأهلي، كان الأمريكي نيك مينيراث الأفضل بواقع 22 نقطة و11 متابعة، وكان نقطة قوة كاظمة تحت السلة، حيث أحرز الفريق 42 نقطة، كما كان لدكة البدلاء دور كبير بتسجيلهم 27 نقطة.

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