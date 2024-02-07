موافقة طرفي النزاع في السودان على عقد اجتماع بشأن المساعدات الإنسانية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن طرفي النزاع السوداني اتفقا على عقد اجتماع، على الأرجح في سويسرا، لبحث مسألة إيصال المساعدات الإنسانية.
وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث للصحافيين "خلال الأسبوعين الماضيين، أجريت اتصالات مع القائدين العسكريين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للوفاء بالتزامهما
بشأن إيصال المساعدات.
وأشار إلى أنه تمت دعوتهما لاجتماع ترعاه الأمم المتحدة بين ممثلين عن الطرفين المتحاربين في السودان لبحث إيصال المساعدات الإنسانية لسكان السودان الذين يحتاج نصفهم تقريباً، أي نحو 25 مليون شخص، للمساعدة.
وأكد أن "كلاً منهما قال نعم وأعرب عن سعادته بالحضور"، مضيفاً: "لكنني أنتظر تأكيد موعد ومكان" الاجتماع، مشيراً إلى أن الطرفين "اقترحا القدوم إلى سويسرا".
وأشار غريفيث إلى أن ما يشغله ليس مكان الاجتماع ولكن أن يناقش الطرفان إمكانية وصول المساعدات الإنسانية.
وأعرب عن أمله في أن يتم هذا الاجتماع حضورياً، وعن استعداده لتنظيم أول اتصال "افتراضي" اعتباراً من الأسبوع المقبل.
ومنذ 15 أبريل، يدور قتال في السودان بين القوات الموالية لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بلقب حميدتي، وفشلت الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى مفاوضات سلام حتى الآن.
وأعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أنها بحاجة إلى 4,1 مليارات دولار في 2024 لتوفير مساعدة إنسانية للسكان في السودان الذي يشهد حرباً أهلية، وللاجئين منهم في الدول المجاورة.
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