الفارس الشهم 3.. 10 سيارات إسعاف وقافلة مساعدات إنسانية إماراتية تدخل إلى غزة

أعلنت "عملية الفارس الشهم 3" عن دخول 10 سيارات إسعاف مجهزة بكافة المعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصرية وذلك ضمن جهود الدولة في دعم متطلبات القطاع الصحي في غزة .

وتأتي هذه المبادرة السريعة نتيجة الحاجة الماسة لسيارات الإسعاف بعد تضرر معظم السيارات العاملة في القطاع لنقل الجرحى والمصابين من سكان غزة.

وستخدم هذه السيارات المستشفى الميداني الإماراتي وغيرها من المنشآت الصحية للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعم المنظومة الصحية في قطاع غزة التي تواجه ظروفاً استثنائية حرجة.

وقد بلغت المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عملية "الفارس الشهم 3" أكثر من 10575 طنا، وجرى إرسال 435 شاحنة برية وحمولة سفينة، و 154 طائرة شحن.. وبلغ عدد الحالات التي استقبلها المستشفى الميداني في المنطقة داخل غزة 3902 حالة ، كما أنشأت دولة الإمارات 6 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية تبلغ مليونا و200 ألف غالون يوميا يستفيد منها سكان غزة مباشرة.

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