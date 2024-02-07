Wednesday, 07 February 2024 06:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفارس الشهم 3.. 10 سيارات إسعاف وقافلة مساعدات إنسانية إماراتية تدخل إلى غزة

2/7/2024 10:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت "عملية الفارس الشهم 3" عن دخول 10 سيارات إسعاف مجهزة بكافة المعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصرية وذلك ضمن جهود الدولة في دعم متطلبات القطاع الصحي في غزة .

وتأتي هذه المبادرة السريعة نتيجة الحاجة الماسة لسيارات الإسعاف بعد تضرر معظم السيارات العاملة في القطاع لنقل الجرحى والمصابين من سكان غزة.

وستخدم هذه السيارات المستشفى الميداني الإماراتي وغيرها من المنشآت الصحية للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعم المنظومة الصحية في قطاع غزة التي تواجه ظروفاً استثنائية حرجة.

وقد بلغت المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عملية "الفارس الشهم 3" أكثر من 10575 طنا، وجرى إرسال 435 شاحنة برية وحمولة سفينة، و 154 طائرة شحن.. وبلغ عدد الحالات التي استقبلها المستشفى الميداني في المنطقة داخل غزة 3902 حالة ، كما أنشأت دولة الإمارات 6 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية تبلغ مليونا و200 ألف غالون يوميا يستفيد منها سكان غزة مباشرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN07022024000110011019ID1107822916

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث