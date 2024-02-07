28 ميدالية لأبطال الإمارات في ختام ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى للمعاقين

أُسدل الستار على منافسات ملتقى الشارقة الدولي الـ12 لألعاب القوى للمعاقين، الذي نظّمه نادي الثقة للمعاقين، برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، بمشاركة 291 لاعباً ولاعبة من 38 دولة.

نجح أبطال الأندية الإماراتية في انتزاع 28 ميدالية ملونة، بواقع 9 ذهبيات، و6 فضيات و13 برونزية.

حيث حقّق نادي خورفكان للمعاقين 13 ميدالية ملونة، بواقع 5 ذهبيات، وفضيتين، و6 برونزيات، كما فاز نادي الثقة للمعاقين بـ7 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين وفضية و4 برونزيات، كما حقق نادي دبي لأصحاب الهمم 5 ميداليات ملونة بواقع ذهبية و3 فضيات وبرونزية، وحصد نادي أبوظبي لأصحاب الهمم 3 ميداليات بواقع ذهبية وبرونزيتين.

العراق في الصدارة

وتصدر العراق منافسات الملتقى بـ32 ميدالية ملونة بواقع 14 ذهبية، و10 فضيات و8 برونزيات، وحصدت تايلاند 13 ميدالية ملونة بواقع 6 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات، وفازت موريشيوس بـ11 ميدالية بواقع 6 ذهبيات و3 فضيات، وبرونزيتين، وحققت الكويت 17 ميدالية ملونة وهي 5 ميداليات ذهبية و8 فضيات و4 برونزيات.

ختام ناجح للاعبي الإمارات

وفي منافسات اليوم الأخير من الملتقى، حقق لاعب نادي الثقة للمعاقين أحمد الحوسني الميدالية البرونزية في منافسات رمي الرمح كرسي متحرك رجال فئة f33/34، وحقق عمير يونس لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم الميدالية الفضية في منافسات رمي الرمح كرسي متحرك رجال فئة f53/54/55، كما حصد لاعب نادي خورفكان للمعاقين عبدالله المصباحي الميدالية البرونزية.

وحقق اللاعب راشد أحمد الزيودي من نادي خورفكان للمعاقين، الميدالية البرونزية عن منافسات رمي الرمح كرسي متحرك رجال فئة f56/57، وحققت لاعبة نادي دبي لأصحاب الهمم، إنصاف النعيمي الميدالية الفضية عن منافسات رمي الجلة كرسي متحرك سيدات فئة f34، ونالت لاعبة نادي أبوظبي لأصحاب الهمم عفراء بن ضاوي الميدالية البرونزية. وحققت اللاعبة خديجة السويدي من نادي أبوظبي الميدالية البرونزية عن منافسات رمي الرمح سيدات فئة f13/37/40/46/64.

أرقام قياسية عالمية

وفي منافسات اليوم الأخير، حقق الكثير من اللاعبين أرقاماً قياسية عالمية، إذ حقق اللاعب البلجيكي ماكسيم كارابين رقماً قياسياً في منافسات 400 م جري رجال فئة t52، وحققت اللاعبة الأمريكية تاتيانا مكفادين رقماً قياسياً في منافسات 400 م جري سيدات فئة T54، كما حققت اللاعبة السويسرية كاترين ديبرونر رقماً قياسياً في منافسات 500 م جري سيدات فئة T53.

أرقام قياسية إفريقية وأمريكية

وحققت لاعبة موريشيوس ماري إيمانويلي رقماً قياسياً إفريقياً في منافسات 500 م جري سيدات فئة T54، وحققت اللاعبة الأمريكية تاتيانا مكفادين رقماً قياسياً أمريكياً في منافسات 400 م جري سيدات فئة T54.

أرقام قياسية أوروبية

وعلى صعيد الأرقام القياسية الأوروبية، حقق اللاعب البلجيكي ماكسيم كارابين رقماً قياسياً في منافسات 400 م جري رجال فئة t52، وحققت مواطنته ليا بايكولا رقماً

قياسياً في منافسات 400 م جري سيدات فئة T54، كما حققت اللاعبة السويسرية كاترين ديبرونر رقماً قياسياً في منافسات 500 م جري سيدات فئة T53.

وقال الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى، إنّ رياضة المعاقين محظوظة بالقيادة الرشيدة التي هيّأت كل عوامل النجاح لها بغية الوصول إلى منصات التتويج وحصد الألقاب، موجهاً الشكر إلى كل الجهات والهيئات والمؤسسات الراعية لهذا الملتقى، مثمناً النتائج الرائعة التي حققها لاعبو ولاعبات الإمارات، مشيراً إلى أنّ أبطال الإمارات عند حسن الظن دائماً، مشيداً بالمستوى الجيد الذي ظهر عليه اللاعبون وسط نخبة من أبطال العالم.

وأعرب اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، عن سعادته بالتواجد في اليوم الختامي للملتقى، الذي يشارك فيه 291 لاعباً ولاعبة من 38 دولة، مؤكداً أنّ هذا دليلًا على السمعة الطيبة التي تحتلها دولة الإمارات في مجال تنظيم الأحداث الرياضية، ما ساهم في استقطاب أبطال العالم من فرسان الإرادة، كما يعتبر

الملتقى إضافة جيدة إلى البطولات الدولية في الدولة، مشيراً إلى أنّ احتكاك لاعبي الإمارات بأبطال العالم يرفع المستوى الفني والخبرات للاعبي الإمارات، بما يصب في مصلحة منتخبات الإمارات، ويكون له دور إيجابي في إعداد اللاعبين.

من جهته قال خالد الشعيبي، رئيس الوفد القطري، إنّ ملتقى الشارقة الدولي للمعاقين، يعتبر من البطولات المهمة الموجودة في المنطقة، لأنّه يضم أهم لاعبي العالم، ما ينعكس بالإيجاب على لاعبي دول الخليج والعرب عن طريق الاحتكاك بهؤلاء اللاعبين، مشيداً بالمستوى التنظيمي الرائع، مؤكداً أنّ هذا ليس بغريبٍ على نادي الثقة للمعاقين.

وشكر ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، اللجنة المنظمة على جهودهم المبذولة في تنظيم هذا الحدث البارز المقام في إمارة الشارقة، مضيفاً أنّ إقامة مثل هذا الملتقى يأتي في إطار حرص الدولة على الاهتمام برياضة ذوي الإعاقة الذين حققوا الإنجازات، ورفعوا علم الإمارات في مختلف المناسبات الدولية.

وأشاد أحمد سالم المظلوم، المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين بالمجهود الكبير الذي بذلته اللجان العاملة في الملتقى، مشيراً إلى أنّ ما تحقق من نجاحٍ هو نتيجة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، موجهاً الشكر إلى جميع وسائل الإعلام على التغطية الجيدة للملتقى.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز