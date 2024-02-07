مركز محمد بن راشد لإعداد القادة ينظم مخيم دبي للقيادات

نظم مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، مخيم دبي للقيادات، والذي شارك فيه 140 من قيادات الصف الثاني والثالث في دبي. وأكد معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، أن تطوير القيادات وتأهيلها يترجم رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أولوية الاستثمار في الإنسان باعتباره أساس نجاح الاستراتيجيات التنموية وغايتها.

وقال معاليه: "إن صناعة قادة المستقبل في دبي عملية متواصلة، وهي سر تميز تجربتها التنموية"، مشيراً إلى أن مخيم دبي للقيادات، الذي يجمع 140 مشاركاً من قيادات الصفين الثاني والثالث، منصة حيوية لتزويد القيادات بالمعارف والخبرات والمهارات التي تمكنها من الاضطلاع بدور فعال في التنمية المستدامة بدبي، وترسيخ مكانة الإمارة عالمياً".

قيادة إبداعية

ويستلهم مخيم دبي للقيادات، من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المتفردة في بناء الإنسان وصناعة قادة الغد، حيث يسعى إلى تأهيل كوادر قيادية قادرة على مواصلة صنع مستقبل مزدهر، بما يحقق أهداف واستراتيجيات دبي.

ويستهدف المخيم إعداد قيادات قادرة على تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تتطلع إلى تقديم تجربة فريدة من نوعها في العمل والتطور قائمة على محاور رئيسية تتجسد في الكوادر القيادية المواطنة المؤهلة والمتسلحة بالأفكار المبتكرة، والتكنولوجيا المتقدمة، من أجل ترسيخ اقتصاد مستدام مبني على المعرفة والابتكار.

ويسعى المخيم إلى تمكين قيادات جديدة مؤهلة لتحقيق غايات ومستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، الساعية إلى تهيئة أجيال واثقة بقدراتها ومتمسكة بهويتها وجاهزة للمستقبل، حيث يسعى المخيم إلى تطوير مهارات المشاركين القيادية من أجل المساهمة في تمكين المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين وتحقيق المدينة الأمثل بتجربتها المعيشية وخدماتها التي تراعي الحاضر وتحاكي المستقبل.

وشهد مخيم دبي للقيادات الذي انطلق في دبي عقد لقاءات وجلسات وورش عمل، حيث تحدثت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، عن تجربتها مع برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، مشيرة إلى أنها تعلّمت من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن المركز الثاني لا تحفظه الذاكرة، بينما يَبقى المركز الأول غايتنا وهدفنا دائماً. وأن الغد لا ينتظر، وسباق التميز لا حدود له.

وأشارت معاليها إلى أن المخيم يشكل منصة مهمة تستثمر الطاقات الكامنة لدى قيادات الصفين الثاني والثالث لتعزيز دورهم في تطوير المجتمع عبر الارتقاء بمهاراتهم الشخصية والعملية.

من جانبه تحدث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن تجربته في العمل من أجل تنفيذ رؤية القيادة الساعية إلى ترسيخ جودة الحياة، داعياً المشاركين إلى استثمار الأدوات المبتكرة، التي لها دور مهم في ترسيخ التواصل والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل إعداد حلول فعالة للسيناريوهات المستقبلية المحتملة.

من جهته تحدث أحمد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، خلال مشاركته في جلسة مع منتسبي مخيم دبي للقيادات، عن دور قيادات المستقبل في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وتعزيز الحراك التنموي الذي تشهده دبي، والمساهمة في رفع جودة الأعمال والارتقاء بالقدرات واستدامة مسيرة التنمية في دبي.

إلى ذلك، استعرض هشام القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - بنك الإمارات دبي الوطني، تجربته مع قيادات الصف الثاني والثالث، وتبادل معهم الأحاديث حول الحلول الناجعة للتحديات التي مر بها خلال مسيرته المهنية، مشيراً إلى أن استعراض تجارب وخبرات الآخرين يسهم في مواكبة المتغيرات وتبني الحلول الإبداعية.

ويقدم مخيم دبي للقيادات الذي حضره سعيد محمد العطر مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسعيد النظري من فريق مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وعدد من كبار المسؤولين في دبي، برنامجاً حافلاً بعدد من الأنشطة التي تستهدف ترسيخ ثقافة العمل بروح الفريق الواحد وتطوير المهارات القيادية لدى المشاركين كالتفكير الريادي والاستشراف الاستراتيجي وتعزيز قيم الالتزام والشغف والإبداع، وذلك ضمن آلية تأهيل مكثفة وشاملة ودقيقة، تسعى إلى إكساب المشاركين الخبرات التي تتطلبها عملية بناء مدن المستقبل، الأمر الذي يساهم في ترسيخ مكانة دبي على كافة مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية والتكنولوجية والمعرفية.

ويتبنى المخيم أحدث الممارسات العالمية لإعداد أجيال موهوبة من القيادات القادرة على استشراف المتغيرات المستقبلية ومواصلة العمل على البناء على النموذج التنموي العالمي لدبي، والذي يستهدف الارتقاء بجودة حياة المجتمع وتمكين أفراده وتحفيزهم على الإبداع والابتكار والنجاح عبر تهيئة بيئة مثالية تلبي متطلبات المجتمع وتوفر له المساحة المناسبة لإطلاق طاقاته الكامنة.

معارف وخبرات

ويزود مخيم دبي للقيادات المشاركين بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة للمشاركة بفاعلية في دعم وقيادة الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية وبناء مستقبل أفضل للمجتمعات، حيث يعتبر المخيم ورشة تفاعلية يتشارك فيها القيادات في دبي خبراتهم وأفكارهم ورؤاهم مع قيادات الصف الثاني والثالث، بهدف تبادل المعارف وتأهيل نخبة من القيادات الجديدة التي تتمتع بنظرة مستقبلية ومحفزة على الابتكار ووضع حلول ناجعة للتحديات والمساهمة في تصميم مستقبل دبي وصياغة رؤى تعزز جودة الحياة في الإمارة.

ويرسخ المخيم ثقافة العمل بروح الفريق الواحد بين مختلف المشاركين في المخيم، حيث بعمل على إرساء نهج التكامل والعمل المشترك بين كافة المشاركين وبما يضمن تضافر الجهود بعيداً عن اعتبارات المرتبة الوظيفية، وبما يحفز الموظف على تقديم أقصى مكنوناته الإبداعية، حيث يعمل برنامج المخيم على تدريب وتزويد قيادات المستقبل بالمهارات والخبرات التي تؤهلهم لابتكار أساليب تطبيقية متنوعة وجديدة تسهم في طرح برامج وخطط مستدامة تعتمد ثقافة العمل بروح الفريق.

أفكار مبتكرة

ويركز برنامج مخيم دبي للقيادات على تحفيز قدرات المشاركين لتوليد أفكار مبتكرة، تساهم في الوصول إلى حلول ذكية ومبتكرة كفيلة باستباق تحديات المستقبل، حيث يعمل على اكتشاف قادة التغيير المؤهلين لتولي المسؤولية القيادية، إذ يعمل المخيم على تطوير مفاهيم القيادة الإبداعية لدى المشاركين ومساعدتهم على أداء مهامهم بكفاءة عالية تساعد على تعزيز جهود تحقيق أهداف استراتيجيات دبي التنموية.

يُذكر أن مركز محمد بن راشد لإعداد القادة يقدم برامج متخصصة لإعداد القادة في القطاع الحكومي والخاص على مستوى كل الصفوف القيادية الإدارية والفنية والتخصصات المهنية، حيث يشرف على تصميم برامج ذات جودة عالية تخرج قادة مؤهلين ذات كفاءات بشهادات ذات قيمة أكاديمية ومهنية لتوفير فرص استمرارية التعليم والتدريب المهني في كافة المجالات.

وينطلق المركز في تصميم برامجه من نموذج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقيادة وفق عناصر أساسية هي التطوير الشخصي، وتخصيص موجه عالمي للمشاريع التطبيقية، والتدريب على الوصفة القيادية للمنصب، ودعم تحقيق الوجهات الاستراتيجية الجديدة، حيث يسعى إلى بناء وتطوير قيادات إماراتية على كافة المستويات تستطيع تحقيق رؤية دبي الطموحة والمساهمة في تعزيز مكانة دبي كمدينة ريادية عالمياً وتقديم برامج تطويرية تتماشى مع متطلبات القيادة، عبر إكساب الخريجين مهارات قيادية جديدة وبناء منظومة كفاءات عالمية تستطيع تقديم برامج استثنائية تساهم في صناعة المستقبل.نظم مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، مخيم دبي للقيادات، والذي شارك فيه 140 من قيادات الصف الثاني والثالث في دبي.

وأكد معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، أن تطوير القيادات وتأهيلها يترجم رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أولوية الاستثمار في الإنسان باعتباره أساس نجاح الاستراتيجيات التنموية وغايتها.

وقال معاليه: "إن صناعة قادة المستقبل في دبي عملية متواصلة، وهي سر تميز تجربتها التنموية"، مشيراً إلى أن مخيم دبي للقيادات، الذي يجمع 140 مشاركاً من قيادات الصفين الثاني والثالث، منصة حيوية لتزويد القيادات بالمعارف والخبرات والمهارات التي تمكنها من الاضطلاع بدور فعال في التنمية المستدامة بدبي، وترسيخ مكانة الإمارة عالمياً".

قيادة إبداعية

ويستلهم مخيم دبي للقيادات، من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المتفردة في بناء الإنسان وصناعة قادة الغد، حيث يسعى إلى تأهيل كوادر قيادية قادرة على مواصلة صنع مستقبل مزدهر، بما يحقق أهداف واستراتيجيات دبي.

ويستهدف المخيم إعداد قيادات قادرة على تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تتطلع إلى تقديم تجربة فريدة من نوعها في العمل والتطور قائمة على محاور رئيسية تتجسد في الكوادر القيادية المواطنة المؤهلة والمتسلحة بالأفكار المبتكرة، والتكنولوجيا المتقدمة، من أجل ترسيخ اقتصاد مستدام مبني على المعرفة والابتكار.

ويسعى المخيم إلى تمكين قيادات جديدة مؤهلة لتحقيق غايات ومستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، الساعية إلى تهيئة أجيال واثقة بقدراتها ومتمسكة بهويتها وجاهزة للمستقبل، حيث يسعى المخيم إلى تطوير مهارات المشاركين القيادية من أجل المساهمة في تمكين المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين وتحقيق المدينة الأمثل بتجربتها المعيشية وخدماتها التي تراعي الحاضر وتحاكي المستقبل.

وشهد مخيم دبي للقيادات الذي انطلق في دبي عقد لقاءات وجلسات وورش عمل، حيث تحدثت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، عن تجربتها مع برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، مشيرة إلى أنها تعلّمت من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن المركز الثاني لا تحفظه الذاكرة، بينما يَبقى المركز الأول غايتنا وهدفنا دائماً. وأن الغد لا ينتظر، وسباق التميز لا حدود له.

وأشارت معاليها إلى أن المخيم يشكل منصة مهمة تستثمر الطاقات الكامنة لدى قيادات الصفين الثاني والثالث لتعزيز دورهم في تطوير المجتمع عبر الارتقاء بمهاراتهم الشخصية والعملية.

من جانبه تحدث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن تجربته في العمل من أجل تنفيذ رؤية القيادة الساعية إلى ترسيخ جودة الحياة، داعياً المشاركين إلى استثمار الأدوات المبتكرة، التي لها دور مهم في ترسيخ التواصل والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل إعداد حلول فعالة للسيناريوهات المستقبلية المحتملة.

من جهته تحدث أحمد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، خلال مشاركته في جلسة مع منتسبي مخيم دبي للقيادات، عن دور قيادات المستقبل في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وتعزيز الحراك التنموي الذي تشهده دبي، والمساهمة في رفع جودة الأعمال والارتقاء بالقدرات واستدامة مسيرة التنمية في دبي.

إلى ذلك، استعرض هشام القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - بنك الإمارات دبي الوطني، تجربته مع قيادات الصف الثاني والثالث، وتبادل معهم الأحاديث حول الحلول الناجعة للتحديات التي مر بها خلال مسيرته المهنية، مشيراً سعادته إلى أن استعراض تجارب وخبرات الآخرين يسهم في مواكبة المتغيرات وتبني الحلول الإبداعية.

ويقدم مخيم دبي للقيادات الذي حضره سعيد محمد العطر مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسعيد النظري من فريق مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وعدد من كبار المسؤولين في دبي، برنامجاً حافلاً بعدد من الأنشطة التي تستهدف ترسيخ ثقافة العمل بروح الفريق الواحد وتطوير المهارات القيادية لدى المشاركين كالتفكير الريادي والاستشراف الاستراتيجي وتعزيز قيم الالتزام والشغف والإبداع، وذلك ضمن آلية تأهيل مكثفة وشاملة ودقيقة، تسعى إلى إكساب المشاركين الخبرات التي تتطلبها عملية بناء مدن المستقبل، الأمر الذي يساهم في ترسيخ مكانة دبي على كافة مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية والتكنولوجية والمعرفية.

ويتبنى المخيم أحدث الممارسات العالمية لإعداد أجيال موهوبة من القيادات القادرة على استشراف المتغيرات المستقبلية ومواصلة العمل على البناء على النموذج التنموي العالمي لدبي، والذي يستهدف الارتقاء بجودة حياة المجتمع وتمكين أفراده وتحفيزهم على الإبداع والابتكار والنجاح عبر تهيئة بيئة مثالية تلبي متطلبات المجتمع وتوفر له المساحة المناسبة لإطلاق طاقاته الكامنة.

معارف وخبرات

ويزود مخيم دبي للقيادات المشاركين بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة للمشاركة بفاعلية في دعم وقيادة الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية وبناء مستقبل أفضل للمجتمعات، حيث يعتبر المخيم ورشة تفاعلية يتشارك فيها القيادات في دبي خبراتهم وأفكارهم ورؤاهم مع قيادات الصف الثاني والثالث، بهدف تبادل المعارف وتأهيل نخبة من القيادات الجديدة التي تتمتع بنظرة مستقبلية ومحفزة على الابتكار ووضع حلول ناجعة للتحديات والمساهمة في تصميم مستقبل دبي وصياغة رؤى تعزز جودة الحياة في الإمارة.

ويرسخ المخيم ثقافة العمل بروح الفريق الواحد بين مختلف المشاركين في المخيم، حيث بعمل على إرساء نهج التكامل والعمل المشترك بين كافة المشاركين وبما يضمن تضافر الجهود بعيداً عن اعتبارات المرتبة الوظيفية، وبما يحفز الموظف على تقديم أقصى مكنوناته الإبداعية، حيث يعمل برنامج المخيم على تدريب وتزويد قيادات المستقبل بالمهارات والخبرات التي تؤهلهم لابتكار أساليب تطبيقية متنوعة وجديدة تسهم في طرح برامج وخطط مستدامة تعتمد ثقافة العمل بروح الفريق.

أفكار مبتكرة

ويركز برنامج مخيم دبي للقيادات على تحفيز قدرات المشاركين لتوليد أفكار مبتكرة، تساهم في الوصول إلى حلول ذكية ومبتكرة كفيلة باستباق تحديات المستقبل، حيث يعمل على اكتشاف قادة التغيير المؤهلين لتولي المسؤولية القيادية، إذ يعمل المخيم على تطوير مفاهيم القيادة الإبداعية لدى المشاركين ومساعدتهم على أداء مهامهم بكفاءة عالية تساعد على تعزيز جهود تحقيق أهداف استراتيجيات دبي التنموية.

يُذكر أن مركز محمد بن راشد لإعداد القادة يقدم برامج متخصصة لإعداد القادة في القطاع الحكومي والخاص على مستوى كل الصفوف القيادية الإدارية والفنية والتخصصات المهنية، حيث يشرف على تصميم برامج ذات جودة عالية تخرج قادة مؤهلين ذات كفاءات بشهادات ذات قيمة أكاديمية ومهنية لتوفير فرص استمرارية التعليم والتدريب المهني في كافة المجالات.

وينطلق المركز في تصميم برامجه من نموذج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقيادة وفق عناصر أساسية هي التطوير الشخصي، وتخصيص موجه عالمي للمشاريع التطبيقية، والتدريب على الوصفة القيادية للمنصب، ودعم تحقيق الوجهات الاستراتيجية الجديدة، حيث يسعى إلى بناء وتطوير قيادات إماراتية على كافة المستويات تستطيع تحقيق رؤية دبي الطموحة والمساهمة في تعزيز مكانة دبي كمدينة ريادية عالمياً وتقديم برامج تطويرية تتماشى مع متطلبات القيادة، عبر إكساب الخريجين مهارات قيادية جديدة وبناء منظومة كفاءات عالمية تستطيع تقديم برامج استثنائية تساهم في صناعة المستقبل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز