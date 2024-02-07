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أبيض الشاطئية يفوز على المكسيك ودياً استعدادا للمونديال

2/7/2024 9:21:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم الشاطئية على نظيره المكسيكي 4 - 3، في المباراة الودية التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء على الملعب الرملي لاتحاد الكرة بدبي، في إطار استعداداته لخوض منافسات مونديال الشاطئية.

أحرز أهداف منتخبنا الوطني، علي محمدي "هدفان"، وأحمد بشر، ووليد بشر.

ويختتم المنتخب محطة إعداده الأخيرة لبطولة كأس العالم "الإمارات 2024" غداً الخميس بخوض مباراة ودية أخيرة أمام منتخب بيلاروسيا، على الملعب ذاته.

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