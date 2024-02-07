أبيض الشاطئية يفوز على المكسيك ودياً استعدادا للمونديال

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم الشاطئية على نظيره المكسيكي 4 - 3، في المباراة الودية التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء على الملعب الرملي لاتحاد الكرة بدبي، في إطار استعداداته لخوض منافسات مونديال الشاطئية.
أحرز أهداف منتخبنا الوطني، علي محمدي "هدفان"، وأحمد بشر، ووليد بشر.
ويختتم المنتخب محطة إعداده الأخيرة لبطولة كأس العالم "الإمارات 2024" غداً الخميس بخوض مباراة ودية أخيرة أمام منتخب بيلاروسيا، على الملعب ذاته.
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