سيُخرج أفضل نسخة من محمد صلاح..ميدو يعلق على تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر

(MENAFN
- Al-Bayan)
علق المهاجم المصري الدولي السابق أحمد حسام ميدو على تعيين الهداف التاريخي لمنتخب بلاده حسام حسن، على رأس الإدارة الفنية لـ"الفراعنة" خلفا للبرتغالي روي فيتوريا الذي أقيل من منصبه.
وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "الاتجاه كان تعيين مدرب أجنبي، ثم حدث (انقلاب) بتعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر".
وأضاف: "هذا يكشف أنه لا توجد خطة للكرة المصرية.. لا يمكن أن يكون هناك توجه، ويتم تغييره، سعيد بتعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر".
وتابع: "تشرفت أنني زاملت حسام حسن (كلاعب)، وتدربت تحت يده، وأعرفه جيدا، وأعرف أن جميع اللاعبين معه سيلعبون.. حسام حسن سيعيد لمنتخب مصر هيبته".
وواصل نجم نادي توتنهام الإنجليزي وأياكس الهولندي والزمالك السابق: "حسام حسن سيخرج أفضل نسخة من محمد صلاح مع منتخب مصر في الفترة المقبلة، أعرف كيف تحدث الكيمياء بين الأشخاص".
وأتم ميدو تصريحاته قائلا: "حسام حسن سيعرف كيف يجعل محمد صلاح يكافح أكثر مع منتخب مصر، وهذا سيحدث بالأدب.. حسام حسن يمثل قبلة الحياة لمحمد صلاح مع المنتخب".
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