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سيُخرج أفضل نسخة من محمد صلاح..ميدو يعلق على تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر

2/7/2024 9:21:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


علق المهاجم المصري الدولي السابق أحمد حسام ميدو على تعيين الهداف التاريخي لمنتخب بلاده حسام حسن، على رأس الإدارة الفنية لـ"الفراعنة" خلفا للبرتغالي روي فيتوريا الذي أقيل من منصبه.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "الاتجاه كان تعيين مدرب أجنبي، ثم حدث (انقلاب) بتعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر".

وأضاف: "هذا يكشف أنه لا توجد خطة للكرة المصرية.. لا يمكن أن يكون هناك توجه، ويتم تغييره، سعيد بتعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر".

وتابع: "تشرفت أنني زاملت حسام حسن (كلاعب)، وتدربت تحت يده، وأعرفه جيدا، وأعرف أن جميع اللاعبين معه سيلعبون.. حسام حسن سيعيد لمنتخب مصر هيبته".

وواصل نجم نادي توتنهام الإنجليزي وأياكس الهولندي والزمالك السابق: "حسام حسن سيخرج أفضل نسخة من محمد صلاح مع منتخب مصر في الفترة المقبلة، أعرف كيف تحدث الكيمياء بين الأشخاص".

وأتم ميدو تصريحاته قائلا: "حسام حسن سيعرف كيف يجعل محمد صلاح يكافح أكثر مع منتخب مصر، وهذا سيحدث بالأدب.. حسام حسن يمثل قبلة الحياة لمحمد صلاح مع المنتخب".

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