الإمارات غداً.. طقس غائم إلى غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم على بعض المناطق خاصة

جنوباً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يصبح رطباً ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر.

حركة الرياح: شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. الموج في الخليج العربي متوسط الموج يضطرب أحياناً في العمق.. ويحدث المد الأول عند الساعة

01:51 والجزر الأول عند الساعة 19:03 والجزر الثاني عند الساعة 05:30.

في بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند 07:37 والمد الثاني عند الساعة 21:38 والجزر الأول عند الساعة 14:32 والجزر الثاني عند الساعة 03:28.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة



الحرارة العظمى

الحرارة الصغرى

الرطوبة العظمى

الرطوبة الصغرى

أبوظبي



23

17

85

25

دبي





24

17

80

20

الشارقة



23

17

85

25

عجمان



24

18

85

30

أم القيوين



24

14

85

30

رأس الخيمة



25

13

75

25

الفجيرة



26

18

65

35

العـين



23

12

85

35

ليوا



23

13

85

30

الرويس



23

18

75

25

السلع



24

17

80

25

دلـمـا



23

18

75

45

طنب الكبرى



22

21



75

55

طنب الصغرى



22

21



75

55

أبو موسى



22

21



65

45.

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