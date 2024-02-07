مقترح فلسطيني بهدنة 135 يوماً وانسحاب كامل لإسرائيل من قطاع غزة

اقترحت حركة حماس

خطة لوقف إطلاق النار لـ135 يوماً، من شأنها تهدئة القصف الذي يتعرض له قطاع غزة منذ أربعة أشهر ونصف الشهر، وتتضمن الإفراج عن جميع الرهائن وانسحاب القوات الاسرائيلية من قطاع غزة والتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب.

ويأتي مقترح الحركة، ردا على اقتراح نقله الأسبوع الماضي وسطاء قطريون ومصريون ويحظى بدعم الولايات المتحدة وإسرائيل، في إطار أهم مسعى دبلوماسي حتى الآن بهدف التوصل إلى هدنة طويلة.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول كبير قوله إن بعض المطالب التي قدمتها الحركة غير مقبولة لدى إسرائيل، وذلك دون التطرق لتفاصيل. وقالت إسرائيل في وقت سابق إنها لن تسحب قواتها من غزة حتى القضاء على المقاومة.

ونقل التقرير عن المسؤول الذي لم يذكر اسمه القول إن السلطات الإسرائيلية ستناقش ما إذا كانت سترفض المقترحات الفلسطينية بشكل كامل أو ستطلب شروطا بديلة.

لكن عرض حركة حماس، الوارد في وثيقة اطلعت عليها رويترز وأكدتها مصادر، يبدو أنه يراعي المطلب القائم منذ فترة طويلة بإنهاء كامل للحرب كونه شرطا مسبقا قبل إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم في السابع من أكتوبر.

والتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي وصل إلى إسرائيل الليلة الماضية بعد اجتماعه مع قيادات من قطر ومصر، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة الاقتراح.

وقال مصدر قريب من المفاوضات إن مقترح حركة حماس الفلسطينية لا يتطلب ضمانة لوقف دائم لإطلاق النار في البداية، لكنه يجب الاتفاق على نهاية الحرب خلال الهدنة قبل إطلاق سراح آخر الرهائن.

وقال مصدر ثان إن الحركة لا تزال تريد ضمانات من قطر ومصر ودول صديقة أخرى بأن وقف إطلاق النار سيتم الالتزام به وعدم انهياره بمجرد إطلاق سراح الرهائن.

وأضاف "هم لا يريدون اتفاق بأي ثمن.. يريدون العدوان يرتفع عن الناس ولا يكون مؤقتاً ، سيأخدون الأسرى، ثم يعيش الشعب الفلسطيني في مطحنة".

وأكد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة

الفلسطينية تمرير المقترح عن طريق مصر وقطر إلى إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال لرويترز "كنا حريصين من خلال هذا الرد أن نتعامل بروح إيجابية بما يضمن وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني ووقف إطلاق النار بشكل شامل وتام وأيضا بما يضمن إغاثة وإيواء وإعمار وكل القضايا المتعلقة بتخفيف معاناة شعبنا الفلسطيني".

ووفقا لمسودة رد حركة حماس سيتم "إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال دون سن 19 عاما غير المجندين والمسنّين والمرضى، مقابل جميع الأسرى في سجون الاحتلال من النساء والأطفال وكبار السن (فوق 50 عاما) والمرضى". ومن المفترض أن تسحب إسرائيل قواتها من المناطق المأهولة خلال المرحلة الأولى من الهدنة المقترحة.

ولن يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية قبل أن ينتهي الجانبان من "المباحثات غير المباشرة بشأن المتطلبات اللازمة لاستمرار وقف العمليات العسكرية المتبادلة والعودة إلى حالة الهدوء التام".

وتشمل المرحلة الثانية "الإفراج عن جميع المحتجزين الرجال (المدنيّين والمجنّدين)، مقابل أعداد محدّدة من المسجونين الفلسطينيين، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلة الأولى، وخروج القوات الإسرائيلية خارج حدود مناطق قطاع غزة كافّة".

وسيتم تبادل الجثث والرفات بين الجانبين خلال المرحلة الثالثة. ومن شأن الهدنة أيضا أن تزيد من تدفق المواد الغذائية وغيرها من المساعدات إلى المدنيين في غزة، الذين يواجهون الجوع والنقص الحاد في الإمدادات الأساسية.

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