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جنوب أفريقيا: سيتم محاكمة أي مواطن شارك في صفوف جيش الاحتلال

2/7/2024 9:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور في إشارة إلى احتمالية اشتراك مواطنين من بلادها في القتال مع جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهم معرضون للمحاكمة.


وأشارت الوزيرة إلى أنه ووفقا للقانون في جنوب أفريقيا يحظر على "مواطنينا المشاركة في القتال في أعمال المرتزقة وخاصة في الحروب ضد المدنيين"، مضيفة أن على من سلكوا هذا الطريق معرفة أنه "سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم ومحاكمتهم".


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