جنوب أفريقيا: سيتم محاكمة أي مواطن شارك في صفوف جيش الاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور في إشارة إلى احتمالية اشتراك مواطنين من بلادها في القتال مع جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهم معرضون للمحاكمة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه ووفقا للقانون في جنوب أفريقيا يحظر على "مواطنينا المشاركة في القتال في أعمال المرتزقة وخاصة في الحروب ضد المدنيين"، مضيفة أن على من سلكوا هذا الطريق معرفة أنه "سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم ومحاكمتهم".
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