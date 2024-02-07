الملك يوجه كلمة للأردنيين اليوم

الملك يوجه كلمة للأردنيين اليوم
التاريخ
2/7/2024 9:11:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يوجه جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الاربعاء، كلمة للأردنيين بمناسبة يوم الوفاء والبيعة وذكرى تسلم جلالته سلطاته الدستورية
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