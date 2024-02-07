مجلس الأعيان يُهنئ الملك بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز "إننا نرفع إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني، أسمى آيات التهاني والتبريكات، بمناسبة الذكرى الـ25 لتولي جلالته سلطاته الدستورية (اليوبيل الفضي)".



وأضاف في بيان اليوم الأربعاء، "أننا في مجلس الأعيان، وإذ نهنئ انفسنا وشعبنا بهذه المناسبة العزيزة، فأننا نشكر المولى عز وجل أن حبانا بجلالة الملك عبدالله الثاني، قائدًا عظيما وملكا هاشميا، نذر نفسه لخدمة وطنه وشعبه وأمته، وندعوه سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالته ويمتعه بموفور الصحة والعافية".



وأوضح "أننا في المجلس سنبقى الجنود الأوفياء للعرش الهاشمي، نسير خلف ركب قائدنا المفدى جلالة الملك عبدالله الثاني، ونساند كافة خطواته وقراراته، في سعي جلالته للحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره وتقدمه وازدهاره، وفي دفاعه عن ثوابتنا الوطنية وقضايا أمتنا العادلة، ليبقى وطننا عزيزا مهابا شامخا".



وبين الفايز "أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وبفضل قيادة جلالته الحكيمة وحنكته السياسية، تمكن من تجاوز صراعات المنطقة وتحدياتها، فجلالته وهو يسير على خطى جلالة الراحل الكبير المغفور له بإذن الله، الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، بسماحته وتواضعه ومحبته لتراب الأردن، ورسوخ انتمائه لمبادئ الأمة، فان جلالته يواصل مسيرة بناء الأردن الحديث، الأردن القادر على مواجهة التحديات ويتصدى بحزم لكل من يحاول العبث بهذا الحمى الأردني الهاشمي، ومن خلفه شعبه الأردني الوفي لوطنه ومليكه".