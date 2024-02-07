إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه موقع إسرائيلي

إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه موقع إسرائيلي
التاريخ
2/7/2024 8:10:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اطلقت صواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع إسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة.
وتستمر التوترات على الحدود اللبنانية بين قوات الاحتلال الاسرائيلي وحزب الله اللبناني منذ بدء معركة طوفان الاقصى
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