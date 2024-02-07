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إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه موقع إسرائيلي

2/7/2024 8:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اطلقت صواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع إسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة.

وتستمر التوترات على الحدود اللبنانية بين قوات الاحتلال الاسرائيلي وحزب الله اللبناني منذ بدء معركة طوفان الاقصى


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