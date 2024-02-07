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3 مغامرات تلهم النشامى لتحقيق الحلم الآسيوي

2/7/2024 8:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - -فجر المنتخب الأردني مفاجأة من العيار الثقيل بتأهله لنهائي بطولة كأس آسيا 2023، المقامة حاليا في قطر، لأول مرة في تاريخه.
ولم يكن أحد يتوقع أن يصل المنتخب الأردني لهذا الدور قبل انطلاق البطولة، حيث كان مشواره في التأهل للبطولة صعبا للغاية، بعدما تواجد في المجموعة الثانية مع منتخبات أستراليا والكويت ونيبال وتايوان.
وفاز المنتخب الأردني على تايوان ونيبال ذهابا وإيابا، وتعادل سلبا مع الكويت في المباراتين، وخسر بهدف نظيف ذهابا وإيابا أمام أستراليا، ليحتل المركز الثالث في مجموعته ويتأهل للدور الثالث من التصفيات.
وفي الدور الثالث، تواجد المنتخب الأردني في المجموعة الأولى إلى جانب الكويت ونيبال وإندونيسيا، في التصفيات التي أقيمت مبارياتها بالكويت، ونجح "النشامى" في الفوز بالمباريات الثلاث واقتناص بطاقة التأهل إلى البطولة.
ودخل منتخب النشامي البطولة وهو يحتل المركز الـ87 عالميا والثالث عشر على مستوى قارة آسيا ولم يكن من بين المرشحين للوصول للنهائي خاصة أنه تواجد في المجموعة الخامسة مع منتخبات كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.
واستهل المنتخب الأردني حملته في البطولة بالفوز على منتخب ماليزيا برباعية نظيفة، ثم تعادل مع المنتخب الكوري 2/2، قبل أن يخسر أمام البحرين بهدف نظيف، ليتأهل لدور الـ16 كواحد من أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث.
وفي دور الـ16 توقع الجميع خروج المنتخب الأردني خاصة أنه واجه المنتخب العراقي، الفائز باللقب في 2007، ولكنه تغلب عليه 3 / 2 ليصعد لدور الثمانية حيث كان ينتظره منتخب طاجيكستان، وتغلب عليه بهدف نظيف.
وفي الدور قبل النهائي التقى المنتخب الأردني نظيره الكوري الجنوبي وتغلب عليه بهدفين نظيفين.
وصول المنتخب الأردني للمباراة النهائية هو أكبر إنجاز له في البطولة لاسيما وأنه شارك في 5 مرات سابقة، أعوام 2004 و2011 و2015 و2019، وكانت أبرز إنجازاته هي الوصول لدور الثمانية في نسخة 2004 عندما كانت البطولة تضم 16 منتخبا فقط.
مغامرة العراق
تألق المنتخب الأردني في هذه البطولة واقترابه من التتويج بلقبه الأول في البطولة، يعيد ذكريات المنتخب العراقي عندما توج بلقب نسخة 2007، عندما دخل البطولة وكان وقتها غير مرشح لعبور دور المجموعات.
ومع ذلك تمكن جورفان فييرا من قيادة المنتخب العراقي لحصد اللقب، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، بعد التعادل مع تايلاند 1/1 ثم الفوز على استراليا 3 / 1، ثم التعادل مع عمان سلبيا.
وفي دور الثمانية تمكن المنتخب العراقي من الفوز على منتخب فيتنام بهدفين نظيفين، قبل أن يتغلب على كوريا الجنوبية 4 / 3 بركلات الترجيح في قبل النهائي بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
وفي المباراة النهائية، فاز المنتخب العراقي على نظيره السعودي بهدف نظيف ليتوج بلقبه الوحيد في البطولة الآسيوية.
تجربة الدنمارك
لم يكن المنتخب العراقي هو الوحيد الذي توج بلقب بطولة قارية وكان غير مرشح، حيث سبقه لهذا المنتخب الدنماركي عندما توج ببطولة أمم أوروبا في 1992.
وكان المنتخب الدنماركي فشل في التأهل لنهائيات أمم أوروبا، ولكن بعد استبعاد منتخب يوغوسلافيا بسبب الحرب الأهلية في البلاد تم تصعيد المنتخب الدنماركي ليشارك في البطولة لأنه كان صاحب المركز الثاني خلف يوغوسلافيا في التصفيات.
ورغم أن المنتخب الدنماركي لم يكن إعداده هو الأمثل للبطولة لأنه علم بمشاركته في البطولة قبل وقت قصير إلا أنه تمكن من حصد اللقب في النهاية.
وكانت مجموعة الدنمارك في البطولة تضم معه منتخبات السويد، وفرنسا وإنجلترا.
واستهل المنتخب الدنماركي حملته بالتعادل سلبيا مع المنتخب الإنجليزي، ثم الخسارة أمام السويد بهدف نظيف، ثم الفوز على فرنسا 2 / 1 ليحتل المركز الثاني.
وضرب المنتخب الدنماركي موعدا مع المنتخب الهولندي، حامل اللقب، ولكنه استطاع أن يتغلب عليه 5 / 4 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2/2، وفي المباراة النهائية، اصطدم المنتخب الدنماركي بنظيره الألماني، بطل العالم وقتها وتغلب عليه بهدفين نظيفين.
مفاجأة اليونان
وأيضا هناك المنتخب اليوناني الذي توج بلقب يورو 2004، حيث شارك هو الآخر في البطولة ولم يكن مرشحا لحصد اللقب على الإطلاق
لكن تمكن المنتخب اليوناني من احتلال المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز على البرتغال 2 / 1، والتعادل مع إسبانيا 1/1 والخسارة أمام روسيا 1 / 2.
وفي دور الثمانية، اصطدم المنتخب اليوناني بنظيره الفرنسي، حامل اللقب، ولكنه تغلب عليه بهدف نظيف، وفي الدور قبل النهائي واجه المنتخب التشيكي وتغلب عليه بهدف نظيف، ليضرب موعدا مع المنتخب البرتغالي حيث تغلب عليه بهدف نظيف .
ما فعلته منتخبات العراق واليونان والدنمارك، جعلت المغربي الحسين عموتة، مدرب المنتخب الأردني، يسعى لتحقيق نفس الإنجاز وكتابة اسمه في التاريخ مع "النشامي" كبطل لآسيا لأول مرة.

ملاعب

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