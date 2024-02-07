التوثيق الملكي ينشر وثيقة بمناسبة ذكرى وفاة الملك الحسين بن طلال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر مركز التوثيق الملكي بمناسبة ذكرى وفاة المغفور له جلالة الملك الحُسين بن طلال، وثيقة وردت في صفحتين من عدد جريدة الدستور الأردنية الصادر في الثاني من آذار عام 1997، حيث تظهر الصفحة الرئيسة منها مانشيتًا إخباريًا يشير إلى قرار الملك الحسين رحمه الله، بتحويل قصر الهاشميّة، حيث يقيم، إلى دار البرِّ بالبراعم البريئة وأن ينقل الأطفال الأيتام من مؤسسة الحسين الاجتماعيَّة إليه.



وأوضح المركز في بيان اليوم الأربعاء، أن الخبر يستكمل في الصفحات اللاحقة من العدد نفسه بالترحيب الكبير الذي لقيه القرار من المسؤولين والأطفال، إذ قدّرت اللفتة الملكيّة الهاشميّة الكريمة، وعدّت درسًا من الحسين وتوجيهًا في الكرم والخلق الطيّب والاهتمام بأطفال الأردن ومستقبلهم.



ولفت إلى أنّ الأطفال الأيتام تأثروا بالخبر كثيرا، وانعكس عليهم بفرح كبير، حتى إنّهم استقبلوه بالزغاريد وتلقفوا جلالته بالدّعاء والثناء على طيبته وكرمه الهاشمي الأصيل.