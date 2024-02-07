روسيا.. ابتكار سرب من الطائرات المسيرة لكشف الألغام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ابتكر مهندسون من جامعة غروزني لتكنولوجيا النفط سربا من الطائرات المسيرة لاكتشاف مواقع الألغام ورسم خارطة الموقع باستخدام جهاز الكشف عن المعادن.ويتكون هذا السرب من عشر طائرات مسيرة خفيفة، يمكنها خلال فترة زمنية قصيرة مسح مساحة واسعة ورسم خارطة لموقع الألغام لإزالتها لاحقا.



ويقول المهندس إسلام سلاموف: "بما أن إزالة الألغام يتطلب التحليق على ارتفاع منخفض، لذلك زودت هذه الطائرات المسيرة بأجهزة بصرية لكشف العوائق وتجنبها".



ووفقا له، تستخدم منظومة هجينة لتوجيه السرب وتحديد المواقع التي تجمع بين أنظمة الاتصالات، حيث بواسطتها تتبادل الطائرات المسيرة المعلومات فيما بينها عن العوائق الموجودة في المنطقة وتعديل مسار تحليقها. تسهل هذه الميزة المعالجة السريعة للمناطق.



ويقول سلاموف: "من المقرر أن ترسم خرائط حقول الألغام تلقائيا في الوقت الفعلي. وخلال الطيران، سينقل سرب الطائرات المسيرة إحداثيات ومواقع الأجسام المكتشفة إلى المخدم، وتنقل لاحقا إلى خريطة المنطقة".

RT