صور- حزب الله ينعى اثنين من مقاتليه

MENAFN - Al Wakeel News)نعى "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء اثنين من عناصره قتلا بالقصف الإسرائيلي على جنوب لبنان.



وقال "حزب الله" في بيانه: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد جعفر عسيلي "ولاء" مواليد عام 1975 من بلدة أنصار في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس"

وفي بيان آخر قال: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين محمد شمص "مهدي" مواليد عام 1995 من بلدة اللبوة في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس."















