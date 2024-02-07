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ضبط 1733 كغ من المخدرات في سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران

2/7/2024 8:10:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن دوست علي جليليان قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران ضبط طن و733 كغ من المخدرات في المحافظة.
وقال جليليان في تصريح له اليوم الأربعاء أن "حرس الحدود تمكنوا من رصد المتهمين والقبض عليهم والعثور على طن و733 كغ من أنواع المخدرات، من بينها 650 كغ من الأفيون".

RT

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