ضبط 1733 كغ من المخدرات في سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران

ضبط 1733 كغ من المخدرات في سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران
التاريخ
2/7/2024 8:10:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن دوست علي جليليان قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران ضبط طن و733 كغ من المخدرات في المحافظة.
وقال جليليان في تصريح له اليوم الأربعاء أن "حرس الحدود تمكنوا من رصد المتهمين والقبض عليهم والعثور على طن و733 كغ من أنواع المخدرات، من بينها 650 كغ من الأفيون".
RT
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