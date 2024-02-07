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الأردن.. سادس العرب ظهوراً في نهائي آسيا

2/7/2024 8:10:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لحق المنتخب الأردني بخمس منتخبات عربية وصلت إلى نهائي كأس آسيا بعدما تجاوز منتخب كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء في نصف نهائي المسابقة.
وتغلب المنتخب الأردني على الكوري الجنوبي بهدفي يزن النعيمات وموسى التعمري ليضرب موعدا مع الفائز من مباراة قطر وإيران.
وتأهلت منتخبات الكويت، مرتين، والسعودية، 6 مرات، والإمارات والعراق وقطر مرة واحدة إلى الدور النهائي لكأس آسيا.
وكان المنتخب الكويتي أول عربي يبلغ نهائي كأس آسيا في نسخة 1976 التي خسرها من إيران، قبل أن يكرر الإنجاز في النسخة اللاحقة ويتوج على حساب كوريا الجنوبية.
وعرف المنتخب السعودي النهائي 6 مرات، خمس منها متتالية، إذ توج بنسخ 1984 و1988 و1996 التي عرفت فيها الإمارات التأهل الوحيد إلى النهائي، وخسر أمام اليابان في 1992 و2000 وأمام العراق في 2007، وهو الذي تأهل حينها إلى أول نهائي في تاريخه.
وفي نسخة كأس آسيا 2019 التي أقيمت في الإمارات، توج المنتخب القطري بعدما كان وصل إلى النهائي الأول للبطولة في تاريخه ليحسمه أمام اليابان.

ملاعب

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