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اعتقال 35 فلسطينيا في الضفة خلال أقل من 24 ساعة

2/7/2024 8:10:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء 35 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى سابقون.




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