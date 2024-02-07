اعتقال 35 فلسطينيا في الضفة خلال أقل من 24 ساعة

اعتقال 35 فلسطينيا في الضفة خلال أقل من 24 ساعة
التاريخ
2/7/2024 8:10:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء 35 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى سابقون.
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