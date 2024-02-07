الدفاع الروسية تعلن تحييد 1055 عسكريا وإسقاط مقاتلةميغ 29 و104 مسيرات أوكرانية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني 1055 عسكريا بين قتيل وجريح، وإسقاط مقاتلة "ميغ 29" و104مسيرات أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

- وجهت القوات الروسية صباح اليوم الأربعاء، ضربة جوية وبحرية عالية الدقة استهدفت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا ومصانع للزوارق المسيرة والصواريخ وأنظمة الإطلاق الصاروخي.



- على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 4 هجمات وبلغت خسائر العدو 275 عسكريا وعربات قتالية وأسلحة ومدافع غربية.



- على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجومين وبلغت خسائر العدو 220 عسكريا.



- على محور دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وسيطرت على مواقع هامة وصدت 10 هجمات وبلغت خسائر العدو 290 عسكريا بين قتيل وجريح وتم تدمير أسلحة ومدافع غربية وعربات مدرعة ومستودع ذخيرة للعدو.



- على محور جنوب دونيتسك حسنت قوات "فوستوك" مواقعها على طول خط المواجهة وتم القضاء على 195 عسكريا وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية للعدو.



- على محور زابوروجيه تم القضاء على 30 عسكريا وتدمير مركبات ومدرعات للعدو.



- على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 45 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية له.



- أسقطت الدفاعات الروسية مقاتلة "ميغ 29" في منطقة قرية ألكسيفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.



- تم اعتراض أربعة صواريخ HIMARS أمريكية.



- إسقاط 104 مسيرات أوكرانية في ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون ولوغانسك.

RT