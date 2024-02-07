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الملكية الأردنية تبارك بفوز النشامى وتأهله إلى النهائي في كأس أمم اسيا

2/7/2024 8:10:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تؤكد الملكية الأردنية على حرصها على دعم المنتخب الأردني وتسهيل سفر مشجعيه لحضور مبارة النشامى في نهائي كأس اسيا 2024 يوم السبت المقبل، وتدعو جميع مشجعي النشامى إلى الاستفادة من هذا العرض التشجيعي ومساندة المنتخب الوطني في رحلته نحو تحقيق الفوز في البطولة.
يتضمن العرض تقديم سعر مخفض على تذاكر السفر وابتداءً من ٢٩٩ دينار، بالإضافة إلى مضاعفة أعداد الرحلات ابتداءاً من يوم غد الخميس حتى يوم الاحد المقبل يتخللها عدد من الرحلات تمكن مواعيدها المسافرين من السفر يوم السبت لحضور المباراة والعودة بعد انتهائها يوم الأحد فجراً و أثناء النهار.
هذا وتنصح المشجعين بشراء التذاكر مسبقًا نظرًا لعدد المقاعد المحدود عبر زيارة موقع الملكية الأردنية الإلكتروني أو تطبيق الشركة على الهواتف الذكية أو هاتف مركز الاتصال رقم 0096265100000 أو مراجعة مكاتب مبيعات الملكية الأردنية أو وكلاء سفرها المعتمدين في الأردن والخارج .
ولمعرفة المزيد عن التأشيرات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية القطرية:
ولشراء تذاكر المباريات يرجى زيارة الموقع الرسمي :




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