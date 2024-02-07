الملكية الأردنية تبارك بفوز النشامى وتأهله إلى النهائي في كأس أمم اسيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تؤكد الملكية الأردنية على حرصها على دعم المنتخب الأردني وتسهيل سفر
مشجعيه لحضور مبارة النشامى في نهائي كأس اسيا 2024 يوم السبت المقبل، وتدعو
جميع مشجعي النشامى إلى الاستفادة من هذا العرض التشجيعي ومساندة المنتخب الوطني
في رحلته نحو تحقيق الفوز في البطولة.
يتضمن العرض تقديم سعر مخفض على تذاكر السفر وابتداءً من ٢٩٩ دينار،
بالإضافة إلى مضاعفة أعداد الرحلات ابتداءاً من يوم غد الخميس حتى يوم الاحد
المقبل يتخللها عدد من الرحلات تمكن مواعيدها المسافرين من السفر يوم السبت لحضور
المباراة والعودة بعد انتهائها يوم الأحد فجراً و أثناء النهار.
هذا وتنصح المشجعين بشراء التذاكر مسبقًا نظرًا لعدد المقاعد المحدود
عبر زيارة موقع الملكية الأردنية الإلكتروني أو تطبيق
الشركة على الهواتف الذكية أو هاتف مركز الاتصال رقم 0096265100000 أو مراجعة
مكاتب مبيعات الملكية الأردنية أو وكلاء سفرها المعتمدين في الأردن والخارج .
ولمعرفة المزيد عن التأشيرات،
يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية القطرية:
ولشراء تذاكر المباريات يرجى زيارة
الموقع الرسمي :
MENAFN07022024000208011052ID1107822317
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