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ارتفاع بورصة موسكو

2/7/2024 8:09:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صعد مؤشر بورصة موسكو في تعاملات اليوم الأربعاء، وتجاوز مؤشر البورصة الرئيسي MOEX مستوى 3250 نقطة.
وبحلول الساعة 14:10 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 0.51% إلى 3254.7 نقطة.
فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.49% إلى 1124.5 نقطة.


RT

MENAFN07022024000208011052ID1107822315

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