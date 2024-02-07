ارتفاع بورصة موسكو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صعد مؤشر بورصة موسكو في تعاملات اليوم الأربعاء، وتجاوز مؤشر البورصة الرئيسي MOEX مستوى 3250 نقطة.
وبحلول الساعة 14:10 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 0.51% إلى 3254.7 نقطة.
فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.49% إلى 1124.5 نقطة.
RT
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