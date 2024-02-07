الصحف تتغنى بالإنجاز التاريخي لمنتخب الأردن

أشادت وسائل الإعلام الأردنية، اليوم الأربعاء، بالتأهل التاريخي لمنتخب الأردن إلى نهائي كأس آسيا 2023، بعد الفوز على كوريا الجنوبية (2-0)، في مباراة الدور نصف النهائي على ملعب أحمد بن علي في قطر أمس.

وأثنت الصحف الأردنية على أداء النشامى بعناوين داعمة، هللت لهذا الإنجاز التاريخي البارز الذي يتحقق لأول مرة.

وقالت صحيفة الرأي "المنتخب الوطني يقتحم التاريخ ويتأهل لنهائي كأس آسيا.. النشامى شهامة بلا حدود".

أما صحيفة الغد فكتبت على صفحتها الأولى "النشامى يكتبون تاريخًا جديدًا للكرة الآسيوية".

من جانبها عنونت صحيفة الأنباط عن إنجاز النشامى بالقول "أبناء الأنباط يكسرون صمود الشمشون الكوري بصخرتين.. النشامى يكتب مجد الكرة الأردنية بالفوز على كوريا والتأهل للنهائي الآسيوي".

وكتبت صحيفة الدستور "سجل يا تاريخ.. النشامى يبلغ نهائي كأس آسيا".

أما صحيفة السبيل فكتبت عبر موقعها الإلكتروني "المنتخب الوطني يبلغ نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه".

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